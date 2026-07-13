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La receta que vuelve a ilusionar a Colón: firme atrás y letal adelante

La goleada ante Central Norte dejó mucho más que tres puntos, ya que Colón terminó otra vez con la valla invicta tras cuatro duelos. Clave para ganar confianza

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 15:37hs
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La receta que vuelve a ilusionar a Colón: firme atrás y letal adelante

Prensa Colón

Hay triunfos que dejan más de una conclusión. El 4-0 de Colón ante Central Norte no solo significó volver a celebrar en el Brigadier López, recuperar el segundo puesto de la zona A y mantenerse a cinco puntos de Ferro. También volvió a terminar con la valla invicta, aspecto que ponderó Ezequiel Medrán.

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El dato que resaltó Medrán en Colón

El técnico lo enunció en la conferencia de prensa luego del encuentor en Santa Fe. El Sabalero volvió a cerrar su arco después de cuatro partidos. Un dato que para Ezequiel Medrán no pasa inadvertido. El entrenador remarcó tras el encuentro que conservar la valla invicta es uno de los pilares sobre los que pretende construir el funcionamiento del equipo.

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No es casualidad. Cada vez que Colón logró hacerse fuerte en defensa, encontró mayor tranquilidad para desarrollar su juego y potenciar a un ataque que volvió a mostrarse contundente frente al conjunto salteño. En ese aspecto, Matías Budiño sigue siendo una pieza fundamental. El arquero alcanzó su noveno partido sin recibir goles en el campeonato, una marca que lo ubica entre los guardametas más sólidos de la categoría y que refleja el trabajo colectivo de una defensa que volvió a ofrecer garantías. La vuelta de Federico Rasmussen se notó, al igual que la templanza del paraguayo Pier Barrios.

Olmedo, una grata opci&oacute;n para el fondo de Col&oacute;n.

Olmedo, una grata opción para el fondo de Colón.

La mejora defensiva llega en un momento ideal. El calendario no da respiro y el próximo compromiso será el más exigente del semestre. El viernes, Colón visitará a Ferro, líder de la zona A, con la posibilidad de descontarle puntos en la pelea por la cima.

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Para aspirar a ese golpe, el Sabalero sabe que no alcanzará solamente con repetir la eficacia ofensiva que mostró ante Central Norte. También necesitará sostener el orden, la concentración y la firmeza que le permitieron volver a bajar la persiana de su arco.

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Porque si algo dejó en claro la última presentación rojinegra es que el crecimiento del equipo no se explica únicamente por los cuatro goles convertidos. La otra mitad de la historia estuvo detrás, donde Colón volvió a encontrar una seguridad que había extrañado y que puede transformarse en un factor determinante en el tramo decisivo de la Primera Nacional.

Colón Central Norte Ezequiel Medrán
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