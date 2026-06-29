Kimberley quedó cerca del tricampeonato en el Promocional

Kimberley venció en el Cándido Arrúa a Atlético Franck por 61-39 y quedó a un paso del título en el Promocional.

En un colmado Cándido Arrúa, Kimberley (1) dio un paso importante para obtener el tricampeonato en el Torneo Promocional, al doblegar a Atlético Franck (0) por 61 a 39.

Una diferencia que pudo establecer en los 5' minutos después de un trámite que en muchos pasajes fue equilibrado. Por su parte, Unión y Progreso A superó 64-59 a Regatas (SF) y atesoró la tercera posición.