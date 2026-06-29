En un colmado Cándido Arrúa, Kimberley (1) dio un paso importante para obtener el tricampeonato en el Torneo Promocional, al doblegar a Atlético Franck (0) por 61 a 39.
Kimberley quedó cerca del tricampeonato en el Promocional
Kimberley venció en el Cándido Arrúa a Atlético Franck por 61-39 y quedó a un paso del título en el Promocional.
Por Ovación
Una diferencia que pudo establecer en los 5' minutos después de un trámite que en muchos pasajes fue equilibrado. Por su parte, Unión y Progreso A superó 64-59 a Regatas (SF) y atesoró la tercera posición.
Síntesis de Kimberley y Atlético Franck
KIMBERLEY 61: Damián Lamagni 4, Lucas Widder 14, Germán Muller 7, Iván Udrizard 0, Damián Cane 10 (FI) Federico Carreon 7, Fernando Ruscitti 0, Benjamín Abraham 7, Patricio Coronel 5, Luis Noval 0, Matías Tardivo 3, Mauricio Aguirrez 4. DT: Mariano Mellit.
ATLÉTICO FRANCK 39: Patricio López 7, Facundo Nescier 4, Martín Avila 0, Martín Nagel 6, Luca Minetti 4 (FI) Matías Bisang 0, Rodrigo Zaninetti 0, Leonel Planterose 0, Tomás Nagel 2, Diego Hang 7, Nicolás Pérez 9, Juan Cruz Lauxmann 0. DT: Facundo Torres.
Parciales: 9-7, 27-19 y 39-26.
Árbitros: Fabio Alaniz, Sergio Quinteros y Gerónimo Pauli.
Cancha: Cándido Arrúa.