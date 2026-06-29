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Santa Fe: el SIES 107 presenta un inconveniente técnico y habilitan líneas alternativas para emergencias

Mientras se trabaja para restablecerla, quienes necesiten solicitar una ambulancia en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes deberán comunicarse a líneas alternativas

29 de junio 2026 · 08:09hs
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Sistema de emergencias SIES 107

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Sistema de emergencias SIES 107

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que, debido a un inconveniente técnico transitorio y ajeno al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), la línea telefónica 107 se encuentra momentáneamente fuera de servicio.

Mientras la empresa prestadora del servicio trabaja para restablecer el funcionamiento de la línea, las autoridades dispusieron números telefónicos alternativos para garantizar la atención de las emergencias sanitarias en la región.

Qué hacer si necesitás una ambulancia en Santa Fe

Desde el Ministerio de Salud solicitaron a la población que, ante una emergencia médica, se comuniquen al 4500100 o al 911, canales que fueron habilitados de manera excepcional hasta que se normalice el servicio del SIES 107.

La medida alcanza a los habitantes de las ciudades de:

  • Santa Fe
  • Monte Vera
  • Recreo
  • Santo Tomé
  • San José del Rincón
  • Colastiné
  • Arroyo Leyes

Líneas alternativas del SIES 107

Las autoridades recordaron que, hasta nuevo aviso, los llamados por emergencias sanitarias deberán realizarse a:

  • 4500100
  • 911

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que la interrupción del servicio responde a un problema externo al sistema y que la empresa prestadora trabaja para restablecer la línea 107 en el menor tiempo posible.

Asimismo, se recomendó a la población utilizar estos números únicamente ante situaciones de urgencia o emergencia, para evitar demoras y garantizar una respuesta rápida a quienes realmente lo necesiten.

SIES 107 líneas alternativas emergencias
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