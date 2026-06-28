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Canadá le ganó de manera agónica a Sudáfrica y avanzó a octavos de final

El único gol del encuentro lo hizo Stephen Eustáquio cuando se jugaba el segundo minuto de descuento. Canadá espera por el ganador de Países Bajos ante Marruecos

28 de junio 2026 · 18:22hs
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Canadá venció a Sudáfrica y está en octavos de final.

Canadá venció a Sudáfrica y está en octavos de final.

Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica en un encuentro que se definió en tiempo de adición y de esta manera, consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Canadá es el primer clasificado a octavos de final

El único gol del partido, que se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, llegó recién a los 46 minutos del segundo tiempo, a través del mediocampista Stephen Eustáquio.

En el primer tiempo, el dominio fue absoluto por parte de Canadá, que se clasificó a esta instancia como segundo en el Grupo B producto del empate con Bosnia y Herzegovina y la derrota con Suiza, además de la goleada 6-0 sobre Qatar.

Sudáfrica, por su parte, había dado la sorpresa en el Grupo A al ganarle en la tercera fecha a Corea del Sur para finalizar en la segunda posición con cuatro unidades.

La primera oportunidad clara para los canadienses llegó a los 23 minutos de juego, cuando el defensor Derek Cornelius cabeceó en el borde del área chica, pero la pelota salió con poca potencia y el arquero sudafricano Ronwen Williams contuvo sin problemas.

En el final de la primera mitad, cuando ya se habían cumplido 45 minutos, los canadienses volvieron a tener una chance clarísima con un nuevo cabezazo de Cornelius que el defensor Aubrey Modiba consiguió despejar en la línea, mientras que en el rebote Williams le tapó un mano a mano clarísimo al delantero Tajon Buchanan.

En el complemento Canadá siguió teniendo situaciones clarísimas, pero el arquero Williams mantuvo un nivel altísimo, salvando constantemente a Sudáfrica.

Cuando parecía que el tiempo extra era inevitable, apareció Eustáquio para vestirse de héroe con una gran volea cruzada desde el borde del área para darle el triunfo y la histórica clasificación a los octavos de final a Canadá.

La próxima presentación de Canadá será el sábado cuatro de julio, cuando se enfrente con el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, que jugarán este lunes a las 22.

Canadá Sudáfrica octavos de final
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