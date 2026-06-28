Colapinto lamentó la complicada largada que tuvo: "Fue un día muy malo"

El piloto de Alpine explicó que se quedó "sin potencia" en el inicio de la carrera, en la que finalizó 15°. "Fue un finde difícil con el motor", afirmó

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, lamentó las complicaciones en la largada que lo afectaron en el GP de Austria de la Fórmula 1, carrera en la que finalizó 15°.

El pilarense de 23 años perdió posiciones apenas largó en el inicio del Gran Premio. "No me tocó nadie. Me empezaron a pasar todos... Me quedé sin potencia, me empezaron a pasar todos. Cuando se recuperó un poco, salí de la uno y se quedó de vuelta. Me empezaron a pasar todos. Quedé 22°. No sé qué pasó. Hay que entender por qué", explicó.

Además, Colapinto remarcó que "fue un finde difícil con el motor y con la parte eléctrica" y lamentó la complicada largada por las fallas del monoplaza. "Siempre es nuestro fuerte, siempre largamos bien. Hoy reaccioné bien, tuve buenos primeros dos o tres metros y después se quedó parado el auto", aseguró.

"Fue un día muy malo. Sin ningún tipo de ritmo, muy lento, patinando mucho. Me quedé atrás de los Williams al principio, era muy difícil pasar. Fue una carrera larga, dura", sentenció Colapinto.

Luego de haber finalizado 15° en el GP de Austria, la próxima presentación de Franco Colapinto será en el GP de Gran Bretaña, en el legendario circuito de Silverstone, el fin de semana del domingo 5 de julio.