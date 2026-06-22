Kimberley sorteó a Unión y Progreso e irá por el tricampeonato ante Atlético Franck

Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

Colón cerró la primera rueda lejos de la cima y con más rivales en la pelea

Corvalán, tras su salida de Unión, fue presentado en su nuevo club