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Kimberley sorteó a Unión y Progreso e irá por el tricampeonato ante Atlético Franck

Kimberley por 57-46 a Unión y Progreso, en el tercer partido de la serie, e irá por el tricampeonato frente a Atlético Franck en el Promocional.

Ovación

Por Ovación

22 de junio 2026 · 06:53hs
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Kimberley sorteó a Unión y Progreso e irá por el tricampeonato ante Atlético Franck

En el Cándido Arrúa, Kimberley (2) superó este domingo a Unión y Progreso A (1) por 57 a 46, para instalarse en su octava final seguida de un certamen Promocional.

El elenco de Mariano Mellit, que viene de ganar los dos torneos de 2025, intentará extender su reinado ante Atlético Franck, que en su llave barrió 2-0 a Regatas (SF).

Síntesis de Kimberley y Unión y Progreso

KIMBERLEY 57: Lucas Widder 5, Fernando Ruscitti 17, Germán Muller 0, Iván Udrizard 0, Damián Cane 11 (FI) Damián Lamagni 4, Federico Carreon 11, Benjamín Abraham 0, Patricio Coronel 3, Luis Noval 4, Mauricio Aguirrez 0. DT: Mariano Mellit.

UNIÓN Y PROGRESO A 46: Guido Piccoli 2, Emiliano Ceirano 2, Nicolás Castella 4, Mauro Salvatelli 4, Agustín Zehnder 4 (FI) Giuliano Veneziano 10, Matías Arce 7, Alejandro Morenate 0, Maximiliano Morand 8, Lorenzo Broggi 5, Nicolás Gette 0, Federico Barrionuevo 0. DT: Nicolás Gilardi.

Parciales: 16-17, 29-25 y 41-39.

Árbitros: Romina Morales, Danilo Molina y Maximiliano Piedrabuena.

Cancha: Cándido Arrúa.

Kimberley Unión y Progreso Promocional
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