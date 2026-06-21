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Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Más allá de la necesidad de potenciar el plantel, también hay que abrirle la puerta a varios jugadores en Colón, pero hay escollos económicos

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 16:37hs
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Además de incorporar, Colón debe sacarse de encima varios contratos altos

Prensa Colón

En Colón no todo pasa por los nombres que pueden llegar. Antes de pensar en incorporaciones, la dirigencia y la secretaría técnica tienen por delante una tarea que asoma tan compleja como necesaria: encontrarle salida a jugadores que no serán tenidos en cuenta y cuyos contratos representan un peso importante para las finanzas del club.

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El primer movimiento ya se concretó. Matías Godoy interrumpió su préstamo y continuará su carrera en Aldosivi, transformándose en la primera baja de este receso. Sin embargo, las situaciones más delicadas todavía siguen abiertas.

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Colón debe ajustar lo económico para liberar varios contratos

Entre los casos que buscan resolución aparecen los de Facundo Castro y Lucas Cano. Ninguno entra en los planes para la segunda parte del campeonato, pero sus desvinculaciones están lejos de cerrarse. La negociación por el 9 se encuentra estancada, ya que posee uno de los contratos más elevados y hasta el momento no existe acuerdo.

Colón aún no logra acordar con Castro.

Colón aún no logra acordar con Castro.

La realidad del otro punta tampoco muestra avances significativos. Cuenta con algunas propuestas para cambiar de destino, pero la discusión pasa por los montos que pretende percibir antes de rescindir. El jugador busca cobrar varios meses del contrato vigente y esa situación mantiene congeladas las conversaciones.

Detrás de estas gestiones trabaja el director deportivo Diego Colotto, quien tiene la misión de ordenar el plantel no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo económico. En Colón entienden que liberar cupos y reducir costos será clave para avanzar luego sobre los refuerzos que pretende el cuerpo técnico.

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Las novedades no terminarían allí. En el club reconocen que podrían producirse más salidas en las próximas semanas, en una etapa de reestructuración que recién comienza y que promete tener tanto movimiento en la puerta de salida como en la de entrada.

Colón Facundo Castro Lucas Cano
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