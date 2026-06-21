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Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

La Selección de Uruguay sumó un empate decepcionante ante Cabo Verde y no pudo sentenciar la clasificación a los 16avos de final en el grupo H del Mundial

21 de junio 2026 · 21:22hs
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Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España

La Selección de Uruguay sufrió un empate decepcionante ante el humilde Cabo Verde y aún no pudo sentenciar la clasificación a los 16avos de final en el grupo H del Mundial 2026. El elenco charrúa tuvo grandes problemas para imponerse y recibió dos goles por la acumulación de errores no forzados en situaciones defensivas, en el encuentro que disputaron en el estadio Hard Rock de Miami.

Para el equipo Celeste convirtieron los delanteros Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, a los 43 y 50 minutos del primer tiempo, mientras que en Cabo Verde anotaron el volante Kevin Pina, con un gran tiro libre en 20 de la primera mitad, y el atacante Helio Varela, a los 15 del complemento.

La igualdad llena de dudas al conjunto que dirige el entrenador Marcelo Bielsa y lo deja en el segundo lugar de la zona, con apenas dos puntos, mientras que el seleccionado caboverdiano es tercero, con la misma cantidad de unidades pero menos goles a favor.

En la última fecha del grupo, Uruguay cerrará la zona H midiéndose contra España, una de las principales candidatas al título, el viernes 26 de junio, a las 21, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita, en simultáneo.

El resumen de Uruguay y Cabo Verde

Uruguay Cabo Verde Mundial
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