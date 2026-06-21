La Selección de Uruguay sufrió un empate decepcionante ante el humilde Cabo Verde y aún no pudo sentenciar la clasificación a los 16avos de final en el grupo H del Mundial 2026. El elenco charrúa tuvo grandes problemas para imponerse y recibió dos goles por la acumulación de errores no forzados en situaciones defensivas, en el encuentro que disputaron en el estadio Hard Rock de Miami.
Uruguay igualó con Cabo Verde y tendrá que jugarse todo ante España
La Selección de Uruguay sumó un empate decepcionante ante Cabo Verde y no pudo sentenciar la clasificación a los 16avos de final en el grupo H del Mundial
Para el equipo Celeste convirtieron los delanteros Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, a los 43 y 50 minutos del primer tiempo, mientras que en Cabo Verde anotaron el volante Kevin Pina, con un gran tiro libre en 20 de la primera mitad, y el atacante Helio Varela, a los 15 del complemento.
La igualdad llena de dudas al conjunto que dirige el entrenador Marcelo Bielsa y lo deja en el segundo lugar de la zona, con apenas dos puntos, mientras que el seleccionado caboverdiano es tercero, con la misma cantidad de unidades pero menos goles a favor.
En la última fecha del grupo, Uruguay cerrará la zona H midiéndose contra España, una de las principales candidatas al título, el viernes 26 de junio, a las 21, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita, en simultáneo.