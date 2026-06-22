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El tiempo en Santa Fe: días soleados, pero con mañanas muy frías durante toda la semana

El pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa una semana sin lluvias en la capital provincial, aunque con temperaturas mínimas muy bajas y máximas que oscilarán entre los 12°C y los 16°C.

22 de junio 2026 · 07:33hs
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El tiempo en Santa Fe: días soleados, pero con mañanas muy frías durante toda la semana

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, frío y con una temperatura de 9.6º y una térmica de 8º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la acción de un sistema de alta presión que se debería mantener establecido a lo largo de la mayor parte de la semana en la región, con valores de presión atmosféricas superiores al valor normal, y asociado al ingreso de una masa de aire frío que debería ir perdiendo potencia con el correr de los días. No obstante ello, la primera parte de la semana debería mantener registros de temperaturas bajos, por lo menos en los rangos mínimos.

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 5º y poco cambio de las máximas, 14º. Vientos leves a moderados del sector oeste, rotando hacia el oeste/noroeste durante la jornada.

En tanto para el miércoles se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 4º y suave descenso de las máximas, 12º. Vientos leves del sector oeste, rotando al al nor/noroeste y luego a noreste.

Por último se espera un jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante las primeras horas del día y con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 7º y máxima 16º. Vientos leves del sector nor/noroeste, rotando al oeste durante el transcurso de la jornada.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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