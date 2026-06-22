Santa Fe: se perdieron más de 20.000 empleos registrados y cerraron 3.000 empresas desde noviembre de 2023

Un informe del CEPA basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revela una caída del empleo formal en la provincia. El transporte, la enseñanza y la industria figuran entre los sectores más golpeados y las pymes aparecen como las principales perjudicadas

La provincia de Santa Fe perdió 20.018 puestos de trabajo registrados y 3.018 empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) . El estudio analiza la evolución del empleo formal en Santa Fe durante los primeros 28 meses de la gestión del presidente Javier Milei y evidencia un deterioro tanto en la cantidad de trabajadores registrados como en el entramado empresarial de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de empleadores con personal registrado pasó de 50.674 a 47.656, lo que representa una caída del 6% . Paralelamente, la cantidad de trabajadores registrados descendió de 632.761 a 612.743 personas, una retracción del 3,2% , equivalente a la pérdida de 20.018 puestos laborales.

El transporte fue el sector más afectado en la pérdida de empleadores

El informe señala que el sector de servicios de transporte y almacenamiento fue el más perjudicado en términos empresariales, ya que perdió 1.307 empleadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Detrás aparecen la industria manufacturera, con 397 empleadores menos; el comercio mayorista y minorista, con una disminución de 329 establecimientos; y las actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que registraron una caída de 270 empleadores.

En términos porcentuales, la mayor retracción también correspondió al transporte y almacenamiento, con un retroceso del 20,8%. Otros sectores que mostraron fuertes caídas fueron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, que disminuyeron un 16,8%; la construcción, con un descenso del 8,8%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron una baja del 8,1%.

La enseñanza encabezó la pérdida de puestos de trabajo

Respecto del empleo registrado en Santa Fe, el informe destaca que el sector de la enseñanza fue el más afectado, con una pérdida de 9.738 puestos de trabajo durante el período analizado. La industria manufacturera aparece en segundo lugar, con 8.240 empleos menos, mientras que los servicios de transporte y almacenamiento perdieron 4.950 trabajadores y el sector de alojamiento y gastronomía registró una reducción de 1.685 puestos laborales.

Si se observan las variaciones porcentuales, la enseñanza volvió a liderar las caídas con una retracción del 13,9%, seguida por transporte y almacenamiento, que disminuyó un 12,2%, y alojamiento y gastronomía, que registró una baja del 10,5%.

Las pymes concentraron la mayor parte del impacto

Uno de los datos más significativos del estudio muestra que el deterioro del empleo formal afectó principalmente a las pequeñas y medianas empresas santafesinas. Los empleadores con hasta 500 trabajadores concentraron la totalidad de la caída empresarial, con 3.024 establecimientos menos. En contrapartida, las empresas de mayor tamaño registraron un leve crecimiento, pasando de 115 a 121 unidades productivas.

En cuanto al empleo, el 90% de los puestos de trabajo perdidos se produjo en compañías con hasta 500 trabajadores. Estas empresas redujeron su dotación en 18.017 empleos, mientras que las firmas de mayor tamaño registraron una disminución de 2.001 puestos.

Además, las empresas más pequeñas redujeron sus plantillas en un 3,7%, mientras que las grandes compañías lo hicieron en un 1,4%, lo que evidencia que el mayor impacto de la caída del empleo formal recayó sobre el entramado pyme de la provincia.

Qué concluye el informe del CEPA

El documento elaborado por el CEPA concluye que los primeros 28 meses de la gestión nacional estuvieron marcados por un marcado retroceso en los principales indicadores del mercado laboral formal de Santa Fe. El informe resume que la provincia perdió 3.018 empleadores y 20.018 trabajadores registrados, que el sector del transporte fue el más afectado en términos empresariales y que la enseñanza encabezó la destrucción de puestos de trabajo.

Asimismo, el estudio remarca que las pymes santafesinas absorbieron el 90% de la pérdida de empleo formal, consolidándose como el segmento más golpeado en este período.

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