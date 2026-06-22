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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante en los barrios

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores

22 de junio 2026 · 08:14hs
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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante en los barrios

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante en los barrios

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. El operativo está enfocado en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32.ª y 36.ª de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

La vacunación esta semana en Santa Fe

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

  • el lunes 22: en la Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, de 10 a 16,
  • el martes 23 lo hará en el hall de la Municipalidad de Santa Fe, Salta 2951, de 10 a 14,
  • en tanto el miércoles 24, el jueves 25 y el viernes 26 la inoculación se trasladará al CUBO de la Ciudad Universitaria en barrio El Pozo, Ruta Nacional 168, de 10 a 16,
  • por último el sábado 27, el vacunatorio itinerante estará en el Tour Suramericano del Parque del Sur, 1.º de Mayo 2401, de 10 a 16.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

vacunación Santa Fe gripe neumonía adultos mayores
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