Se jugaron dos adelantos clave del Apertura José Luis Burtovoy

Por la fecha 17 del Apertura de Primera A, Ciclón Racing derrotó a Unión 1-0, mientras que La Perla igualó 1-1 con La Salle en Recreo Sur y se mantiene puntero

En la víspera al feriado por el Día de la Independencia tuvo su inicio una nueva jornada del campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina, la decimoséptima fecha de la Copa Sanatorio Garay, donde el líder La Perla del Oeste igualó ante La Salle Jobson y donde Ciclón Racing venció por la mínima diferencia al último campeón a la vera de la Setúbal. En la presente jornada Ateneo Inmaculada se verá las caras con Sanjustino que lucha por no perder de vista al elenco de Recreo Sur. Recordemos que Universidad y Colón de San Justo iban a adelantar pero finalmente acordaron jugar sábado en horario normal.

En uno de los partidos adelantados de la decimoséptima jornada del Apertura de Primera A liguista, en el Campo de Deporte 8 de Enero ubicado junto a la lagunera Setúbal, Ciclón Racing le ganó 1 a 0 a Unión con el gol de Lautaro Obregón en un duelo que se repetirá por Copa Santa Fe. En el partido de reserva hubo victoria del cuadro Rojiblanco por 4 a 1 por los tantos de Valentino Dacaro -en dos ocasiones-, Rafael Ramírez y Juan Pablo Albornoz. Lázaro Haesler convirtió para el dueño de casa.

El conjunto dirigido por Carlos García viene teniendo un rendimiento superlativo, ya que está jugando dos torneos en paralelo, y por Copa Santa Fe viene de eliminar a Colón de San Justo, aunque cayó la semana pasada ante el Conquistador por el certamen doméstico.

En el choque disputado en barrio Guadalupe, en la fría noche del miércoles, sufrió la expulsión de Lautaro Ibarra por parte del árbitro Gastón Freyre. En el local fueron amonestados Luis Rivero, Lautaro Obgregón y Agustín Flores mientras que en los tatengues Santiago Coria y Benjamín Pérez.

La Perla del Oeste se mantiene como puntero del Apertura tras igualar 1 a 1 con La Salle Jobson. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

Ciclón Racing alistó a: Sebastián Silva, Marcelo Echeverría, Lautaro Ibarra, Luis Gómez, Nicolás Rivero, Franco Gigena, Rodrigo Behotars, Juan Ruiz Díaz, Lautaro Obregón, Carlos Bogad y Agustín Flores. DT: Carlos Garçia. Luego ingresaron: Ian Medrano, Martín Parodi, Eric Mouret, Alexis Dïaz y Walter Gómez.

Unión lo hizo con: Mateo Raschia, Santiago Coria, Santiago Zenclussen, Nazarerno Fazzi, Nicolás Mariotti, Mario Mosset, Lucas Cacciabue, Simón Bigot, Nicolás Puebla, Benjamín Pérez y Tomás Torres. DT: Juan De Olivera. Luego ingresaron: Ciro Isonio, Leonardo Barinaga, Gerónimo Farid, Edgar De Olivera.

Por su parte, en barrio El Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste y La Salle Jobson igualaron 1 a 1 con goles de Abraham Reartes para los de Andrés Formento en el final del cotejo de penal y de Lázaro Marino para el elenco que conduce Sebastián Servín en el cierre del primer tiempo. En el encuentro preliminar de Reserva hubo victoria para los lasallanos por 2 a 1: Nicolás Papa y Facundo Montini anotaron para la visita, Lucas Sueldo para el anfitrión.

Con este resultado, el conjunto azulgrana conserva la cima de la tabla de posiciones. Igualmente, está cumpliendo una muy buena campaña, venía de golear a Deportivo Santa Rosa y de igualar con Juventud Unida de Candioti, se mantiene invicto, y en la próxima fecha deberá afrontar un duelo que se las trae, frente a Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

En la presente jornada de jueves, en el predio Nery Alberto Pumpido, Ateneo Inmaculada y Sanjustino se cruzarán desde las 21 y en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, encuentro que tendrá a Matías Pereyra como juez principal, asistido por Ezequiel Favre y Adrián Abad. El partido de Reserva irá a las 19, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque y será dirigido por Tomás Enriquez.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: La Perla del Oeste 43, Colón de San Justo 39, Sanjustino 37, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Colón y Juventud Unida 24, Náutico El Quillá y Ciclón Racing 23, Cosmos 21, Ateneo Inmaculada 20, Independiente 19, Unión y Nacional 18, Las Flores 17, Academia Cabrera y Ciclón Norte 16, Universidad y Nobleza 15, Newell´s 14, Gimnasia y Esgrima 13, Deportivo Santa Rosa 5.

Se le escapó en el final al conjunto colegial, porque el gol de La Perla llegó en el epílogo del encuentro. foto gentileza Tomás Recce.

El sábado desde las 15.30 se disputarán los siguientes cotejos: Ciclón Norte con Náutico El Quillá, Gimnasia y Esgrima con Nacional, Academia Cabrera con Las Flores II, Colón con Deportivo Santa Rosa, Nobleza con Sportivo Guadalupe, Universidad con Colón de San Justo, Independiente con Cosmos y Newell´s con Juventud Unida.

Actividad en la Copa Concejo 0.0%

En el predio Nery Alberto Pumpido se llevó a cabo un nuevo encuentro de la competencia que organizan la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y la compañía de bebidas CCU: Los dirigidos por Martín Binni dejaron en el camino a los conducidos por Mario Donetti tras imponerse en los penales luego de empatar en los 90 minutos de juego.

En la noche del miércoles en la cancha Leopoldo Jacinto Luque se enfrentaron Cosmos y Deportivo Nobleza donde finalizado el tiempo reglamentario ninguno de los dos pudo romper el marcador y el juego terminó 0 a 0. El pase a los Octavos de Final se dirimió en la lotería de los penales y allí el cuadro tricolor se impuso por 4 a 2. Ahora se enfrentará al vencedor de la llave Sanjustino y El Pozo.

Recordemos que el martes se enfrentaron Nacional y Las Flores y al cabo de los noventa minutos reglamentarios igualaron 0 a 0. La definición se fue a la tanda de penales donde se impuso el Albo por 4 a 2. Ahora se enfrentará al ganador de El Quillá y El Cadi.