Las nuevas reglas que se aplicarán en el Clausura luego del Mundial

Con el Clausura más cerca, se vienen una serie de reglas que buscarán darle mayor continuidad a los partidos, combatir las demoras y ampliar el alcance del VAR

El fútbol argentino tendrá una nueva forma de jugarse. En la antesala del Torneo Clausura 2026, la AFA reunió en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a capitanes, subcapitanes y entrenadores de los 30 clubes de Primera División para presentar el paquete de cambios reglamentarios que entrará en vigencia en las próximas semanas.

La exposición estuvo a cargo de Fernando Rapallini, Mauro Vigliano y Ezequiel Brailovsky, integrantes de la Dirección Nacional de Arbitraje, quienes detallaron el alcance de cada modificación y respondieron las consultas de los representantes de los clubes.

El estreno oficial de las nuevas reglas será el 21 de julio, cuando Estudiantes e Independiente Rivadavia disputen la Supercopa Argentina, mientras que dos días más tarde comenzarán a implementarse de manera habitual con el arranque del Clausura.

Menos tiempo para hacer laterales y saques de arco

Uno de los ejes principales de la reforma apunta a eliminar las pérdidas deliberadas de tiempo. A partir de ahora, cuando un jugador demore la ejecución de un lateral o de un saque de arco, el árbitro iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el futbolista no reanuda el juego dentro de ese lapso, habrá una sanción automática.

En el caso de los laterales, el saque será para el equipo rival. Si la demora ocurre en un saque de arco, el adversario obtendrá un tiro de esquina.

Cambios más rápidos

Las sustituciones también tendrán un nuevo protocolo. Una vez que el cuarto árbitro autorice el cambio, el futbolista reemplazado dispondrá de un máximo de diez segundos para abandonar el campo de juego.

Con la presencia de capitanes, subcapitanes y Directores Técnicos de los 30 clubes de la LPF, la Gerencia Técnica de @ArbitrajeAFA organizó un encuentro para explicar las nuevas Reglas de Juego FIFA, que se aplicarán a partir del Torneo Clausura 2026.



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Si excede ese tiempo sin una justificación válida, el ingresante deberá esperar un minuto desde la reanudación del encuentro para entrar al campo, dejando a su equipo con un jugador menos durante ese período.

Los lesionados deberán salir del campo

Otra modificación busca evitar interrupciones reiteradas. Todo futbolista que reciba atención médica dentro del terreno de juego deberá abandonar la cancha durante un minuto antes de poder reincorporarse al partido, salvo en las excepciones contempladas por el reglamento.

El objetivo es impedir que las asistencias médicas sean utilizadas para frenar el ritmo del juego y, al mismo tiempo, garantizar una correcta evaluación del jugador.

El VAR tendrá nuevas funciones

El videoarbitraje también ampliará su margen de acción. Desde ahora podrá intervenir para corregir expulsiones originadas por una segunda tarjeta amarilla mal aplicada, identificar errores de identidad cuando el árbitro amoneste o expulse al futbolista equivocado y, en determinados torneos, revisar córners concedidos de manera incorrecta. En este último caso, la revisión solo será posible si el error se detecta antes de que el juego vuelva a ponerse en marcha.

Tolerancia cero para las protestas

La AFA adoptó además una de las modificaciones habilitadas por la IFAB para endurecer las sanciones disciplinarias. Los árbitros podrán expulsar a jugadores, suplentes o integrantes del cuerpo técnico que abandonen el campo como forma de protesta o que inciten a otros a hacerlo.

A eso se suma la implementación de la denominada "ley Vinicius", una disposición que penalizará a los futbolistas que se cubran la boca durante una discusión con un rival, una conducta que comenzó a extenderse en distintas ligas para evitar que se conozca el contenido de los diálogos.

Con este conjunto de cambios, la AFA pretende que los encuentros sean más dinámicos, reducir las interrupciones innecesarias y brindarles mayores herramientas a los árbitros para corregir situaciones que, hasta ahora, escapaban a su margen de actuación. El desafío comenzará a ponerse a prueba desde el próximo 21 de julio, cuando el nuevo reglamento empiece a rodar oficialmente en el fútbol argentino.