La Asociación de Kite pide volver con protocolo propio

La Asociación Argentina de Kite emitió un comunicado en el que pone a disposición el protocolo con las recomendaciones para el inicio de la práctica de kitesurf y que contempla la sugerencias planteadas en el protocolo de la Federación Argentina de Yachting, y que fuera presentado a la Secretaría de Deportes de la Nación, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y a la Prefectura Naval Argentina.

Cada grupo o comunica de kitesurf y/o asociación local, regional o provincial, podrá desarrollar su propio protocolo, manteniendo estas pautas y adaptando a las recomendaciones provinciales o municipales, respetando las normativas y tiempos que los gobiernos y dirigentes, consideren adecuados para la liberación de los deportes individuales al aire libre.

Es obligación respetar todas las indicaciones del Ministerio de Salud, del Estado nacional, provincial y municipal, del Ministerio de Turismo y Deportes en relación al traslado desde y hacia el lugar de práctica de kitesurf.

La Asociación de Kite ideó un protocolo propio para volver a la actividad.

"En principio la AAK creó un protocolo de seguridad como lo han hecho todas las actividades que son potencialmente las que van a abrirse por la naturaleza de la disciplina. El kite es un deporte practicado a distancia, entonces la AAK convocó profesionales y deportistas, se terminó hace un tiempito y ahora se dio a conocer" le dijo el paranaense Federico Aguilar a UNO Santa Fe. Agregó: "Ahora estamos a la espera, la Asociación Argentina de Kite como todos los deportistas son los que más interesados estamos en volver a la actividad".

Más apreciaciones

El reconocido campeón argentino de kite foil sostuvo: "Desde que está el coronavirus tenés dos caras de la misma moneda. El que lo hace por esparcimiento, que no lo puede hacer, y los atletas, que son los que entrenan y tienen un nivel que tienen que mantener. Se hace entrenamiento funcional, como en mi caso, en mi casa, con una pesa, con un bidón, y nos limitamos a eso para no perder estado. Seguimos una dieta, una rutina, y de esa manera nos mantenemos".

"Hay gente que trabaja el kite como un montón de oficios, y de profesiones, que son los instructores, la gente que vende insumos de kite, que eso está todo parado. Más con la suba del dólar, y con este parate hay gente que la está pasando mal, al igual que en otros tantos rubros" explicó el kiter del Club Náutico Paraná y referente ineludible de la actividad en toda la zona.

La Asociación de Kite pretende volver a la actividad y elaboró un protocolo para dicho cometido.

Aguilar fue contundente al expresar: "La disposición de que se pueda volver a la actividad no depende de la AAK sino más que nada de los municipios, nosotros que estamos en esta zona litoral, más que nada en Santa Fe y Paraná, ir a navegar es algo que no provoca aglomeración de personas, y no hay que tomar colectivo. Podemos mantener las distancias porque las playas que tenemos son grandes y amplias. No tenemos necesidad de incumplir reglas, y en el agua estás solo, tampoco hay aglomeración de personas".

Por último, el participante del World Series de Kite Foil sostuvo: "Estamos con mucha necesidad de volver, más que nada los deportistas, los que tenemos que navegar para mantener nuestro nivel. Igualmente lo importante es dejar en claro que la naturaleza misma de nuestro deporte, te obliga sí o sí para practicarlo, la distancia. Los navegantes, los que hacen kite, windsurf, y remo, son autosuficientes, y no necesitan contacto con gente. Y no tienen necesidad de manipular el material de otra persona y contaminar elementos que no sean propios".