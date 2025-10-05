El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran largada en el Gran Premio de Singapur y pudo escalar rápidamente desde la decimosexta hasta la decimotercera posición.
Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur
El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran largada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 donde escaló tres posiciones.
5 de octubre 2025 · 09:40hs
La largada fue muy similar a la del año pasado, en la que realizó un divebomb para superar a tres oponentes.