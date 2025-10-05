Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran largada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 donde escaló tres posiciones.

5 de octubre 2025 · 09:40hs
Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran largada en el Gran Premio de Singapur y pudo escalar rápidamente desde la decimosexta hasta la decimotercera posición.

La largada fue muy similar a la del año pasado, en la que realizó un divebomb para superar a tres oponentes.

La gran largada de Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atencionfc/status/1974808774968803687&partner=&hide_thread=false
Colapinto Singapur
Noticias relacionadas
colapinto quedo fuera de la q1 y largara desde el puesto 18 en singapur

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

colapinto quedo en el puesto 16 en la practica 3, mejoro y va por la clasificacion en singapur

Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

singapur: colapinto confeso que no tiene feeling con el auto

Singapur: Colapinto confesó que no tiene "feeling con el auto"

flojo arranque para franco colapinto en singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario