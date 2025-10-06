Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

Según el medio The Race, más allá del resultado final, el argentino dio este domingo un gran paso para seguir como titular durante la próxima temporada.

Franco Colapinto sigue afianzándose dentro del mundo de la Fórmula 1 y dio un nuevo paso en su objetivo de continuar como piloto titular de Alpine para 2026. Pese a haber finalizado 16° en el Gran Premio de Singapur, el argentino fue elogiado por el prestigioso medio especializado The Race, que destacó su rendimiento por encima del de su compañero Pierre Gasly.

El periodista Edd Straw, en su análisis posterior a la competencia, aseguró que “lo único positivo para Alpine fue el buen fin de semana de Colapinto”, quien logró imponerse al francés Gasly, último en la clasificación. A pesar de su frustración con el rendimiento irregular del A525 —un auto que sufre en circuitos con poca tracción como el de Marina Bay—, el joven de 21 años se mostró conforme con su actuación personal.

“El 16° puesto no parece gran cosa en los papeles, pero Colapinto hizo lo que pudo con el coche más débil del fin de semana”, escribió Straw, quien también señaló que la estrategia inicial del equipo —comenzar con neumáticos blandos y cambiarlos a medios tras apenas 14 giros— no lo benefició.

Colapinto, con "un discreto éxito" en Singapur

Mientras Gasly padecía una jornada para el olvido, con pruebas improvisadas y salida desde boxes, el desempeño del argentino fue considerado “un discreto éxito” por el medio británico, que en otras oportunidades había sido muy crítico de su rendimiento.

En la misma publicación, Flavio Briatore, figura de peso en Alpine, recordó que Colapinto mantiene una competencia interna por la butaca con el estonio Paul Aron, actual tester del equipo. Sin embargo, los resultados recientes parecen inclinar la balanza a favor del piloto argentino, que sigue dando argumentos para ser parte del proyecto de la escudería francesa en la F1 2026.

