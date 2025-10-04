Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto largará desde el puesto 16 tras la descalificación de Sainz y Albon en Singapur

La F1 confirmó que Alex Albon y Carlos Sainz (Williams) quedaron fuera de la clasificación del Gran Premio de Singapur. Franco Colapinto partirá más adelante

4 de octubre 2025 · 15:21hs
Colapinto largará desde el puesto 16 tras la descalificación de Sainz y Albon en Singapur

La F1 confirmó que los pilotos de Williams Racing, Alex Albon y Carlos Sainz, fueron descalificados de la clasificación del Gran Premio de Singapur tras no superar las verificaciones técnicas. La sanción benefició al argentino Franco Colapinto, quien avanzará hasta el puesto 16 en la parrilla de salida.

En tanto, su compañero Pierre Gasly lo hará desde la posición 18. La irregularidad detectada se produjo en los alerones traseros de ambos monoplazas. Según el informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz) superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón”.

• LEER MÁS: La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

La modificación en la parrilla representa un pequeño alivio para Alpine, que había tenido una clasificación complicada en el circuito urbano de Marina Bay. Aunque el rendimiento del equipo sigue por debajo de los principales rivales, el ascenso de Colapinto y Gasly les da margen para apostar por una estrategia agresiva y aprovechar cualquier incidente en una pista donde la gestión del ritmo y los errores ajenos suelen ser determinantes.

En un fin de semana difícil, la sanción a Sainz y Albon le otorgó a Alpine una inesperada oportunidad para cambiar su suerte.

Así quedó la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de F1

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Nico Hülkenberg (Stake Sauber)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Stake Sauber)

Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine)

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Colapinto Singapur Alex Albon
Noticias relacionadas
singapur: colapinto confeso que no tiene feeling con el auto

Singapur: Colapinto confesó que no tiene "feeling con el auto"

flojo arranque para franco colapinto en singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

colapinto recordo cuando se fue a vivir a europa: tenia 13 o 14 anos y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

alvarado fue goleado por arsenal y descendio al federal a: asi se definio la zona a

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Lo último

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Último Momento
Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Santo Tomé: apresaron a cuatro delincuentes en siete allanamientos por abuso de armas, robos y amenazas

Santo Tomé: apresaron a cuatro delincuentes en siete allanamientos por abuso de armas, robos y amenazas

Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Ovación
Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario