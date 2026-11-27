Este sábado, desde las 10.30, se disputará la jornada definitoria de la competencia en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe, donde se disputaron pruebas durante los Juegos Suramericanos

La pista del CARD será escenario de la Copa Santa Fe de atletismo.

Impulsada por el gobierno provincial con el apoyo de Lotería de Santa Fe, la Copa Santa Fe de atletismo tendrá su gran final. Será este sábado desde las 10.30 en la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), el mismo escenario que fue utilizado para las competencias de los Juegos Suramericanos 2026.El encuentro reunirá a atletas de distintas categorías y contará con pruebas de pista, campo y atletismo adaptado

La instancia final reunirá a deportistas de distintas localidades de la provincia, que competirán en pruebas de velocidad, vallas, saltos y lanzamientos, en las categorías U16, mayores y adaptado.

A lo largo de la jornada se desarrollarán distintas pruebas, entre ellas carreras de 100, 400, 600, 1.500 y 2.000 metros, competencias con vallas, marcha atlética, salto en largo, salto en alto, garrocha, bala, disco, martillo y jabalina.

La programación incluirá también una actividad de Kids Athletics, destinada a acercar el atletismo a los más chicos a través de experiencias recreativas y participativas, promoviendo el disfrute de la disciplina desde edades tempranas.

Una pista renovada para el desarrollo del atletismo

La final se disputará en una infraestructura deportiva que tuvo un papel destacado durante los Juegos Suramericanos 2026 y que vuelve a recibir una competencia provincial. La renovada pista del CARD permite que atletas santafesinos compitan en un escenario de nivel, fortaleciendo el desarrollo del atletismo y la preparación deportiva en la provincia.

La actividad se extenderá durante todo el día, con las últimas pruebas previstas para la tarde, y marcará el cierre de una nueva edición de la Copa Santa Fe de atletismo.