"La decisión del 10 fue muy difícil"

En las instalaciones del Club Cardenal Newman, el entrenador Mario Ledesma anunció los 31 jugadores que serán parte del plantel para el Mundial que se pondrá en marcha el próximo viernes 20 de septiembre en Japón.

El plantel viajará el viernes 30 de agosto a Sidney, Australia, donde continuará su preparación y disputará un amistoso con el club Randwick de esa ciudad, el sábado 7 de septiembre. Tres días después, arribará a J Village, la primera sede de entrenamiento de Los Pumas en el Mundial, ubicada en la ciudad de Fukushima, para iniciar su estadía en Japón, de cara al debut en el certamen, en Tokio.

Post debut ante Francia en el Mundial, el conjunto argentino partirá hacia Osaka para enfrentar a Tonga por la segunda fecha, el sábado 28 de septiembre. Luego retornará a Tokio para medirse con Inglaterra el sábado 5 de octubre y culminará la fase inicial del Grupo C, ante Estados Unidos, en Kumagaya, el día miércoles 9 de octubre.

El head coach argentino sostuvo que "el momento de las charlas con los jugadores que no van a estar fue difícil. Es lo menos que le debemos, pero es difícil. Es un momento tenso y vas viendo las caras de cada uno. Nosotros pensábamos darles las explicaciones a los chicos que se quedaban afuera antes de dar la lista para que tuvieran la intimidad de vivirlo como quisieran y el capitán me dijo: “si decimos que somos una familia, este momento tan difícil lo tenemos que vivir juntos”, así que lo anunciamos con todos juntos y las explicaciones las dimos después".

En cuanto a la elección de los aperturas, en el cual se inclinó por Sánchez y Urdapilleta, explicó que "El más difícil fue la del 10 porque Tito (Díaz Bonilla) hizo todo para estar. Pensando en escenarios y experiencias y situaciones ya vividas, creés que los otros (Nicolás Sánchez y Benjamín Urdapilleta) tienen un plus. Veía el partido de Tito de nuevo y jugó muy bien. No lo quiero comparar demasiado con los otros porque me parecería faltarle el respeto. Fue muy duro para él".

Reveló sobre el jugador formado en CUBA, que "él ocupa el lugar, es un tipo con una personalidad especial. Seguramente un tipo difícil de entrenarlo todo el año, una personalidad de número uno, de alfa. Las quería todas para él. A muchos de nuestros jugadores y sobre todo a los europeos les costaba el sistema. Y nuestro sistema gira en torno al 10, cosa que agrega una presión extra. Y él en dos entrenamientos jugó como jugó. Se nota que tiene una personalidad que da seguridad y eso es lo que nos llevó también".

Puntualmente, sobre Lucas Mensa, back formado en Pucará, opinó que "el caso de Mensa fue esperarlo durante un mes y medio trabajando con nosotros. Tenía un hambre... Nosotros sentíamos que tenía algo y lo queríamos esperar para cuando esté adentro de la cancha se pueda expresar de la mejor manera. Se tuvo que bancar un 12 de 1,95, le hizo perder la pelota. Todas las puso adelante, presentó bien la pelota y tuvo un par de ocasiones. Un chico que no había jugado nunca un test match se saca tres rivales de encima y mete un try abajo de los palos. Él puntualmente se mete en la lista ahí".

"Carreras lo demostró en Jaguares y el otro día. En el momento que el equipo necesitaba un chispazo, entró y no le pesa. A Mallía tampoco. Rinden siempre, conocen a la perfección su rol y son tipos que realmente han tomado la decisión de que esto es lo que quieren hacer. Es un jugador que nos va a cubrir varios puestos", comentó el entrenador Mario Ledesma.