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Activaron el protocolo de búsqueda de un hombre desaparecido tras llegar a la terminal de ómnibus de Santa Fe

Pablo Acosta, de 26 años y oriundo de Puerto General San Martín, perdió contacto con su familia el 3 de julio. Este martes, sus familiares realizaron la denuncia con el pedido de paradero y solicitaron colaboración para encontrarlo.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de julio 2026 · 11:14hs
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Activaron el protocolo de búsqueda de un hombre desaparecido tras llegar a la terminal de ómnibus de Santa Fe.

Activaron el protocolo de búsqueda de un hombre desaparecido tras llegar a la terminal de ómnibus de Santa Fe.

Este martes en la ciudad de Puerto General San Martín, una mujer de 52 años radicó una denuncia en la Comisaría 5ª para pedir la averiguación de paradero de su hijo, Pablo Acosta, de 26 años, cuyo rastro se perdió el pasado 3 de julio luego de arribar a la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Activaron el protocolo de búsqueda.

Conforme a la presentación, el joven residía en la ciudad de San Javier desde diciembre de 2025. Tras decidir separarse de su pareja, se comunicó con su madre para informarle que regresaría a Puerto General San Martín, y la mujer le transfirió dinero para comprar el pasaje hasta la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Desesperado pedido de la familia de Gustavo Aguirre a 15 días de su desaparición: "Queremos saber si quedó atrapado en la embarcación"

Sin paradero conocido

Una vez que llegó a la terminal de ómnibus de la capital provincial, el muchacho volvió a contactarse con su madre para pedirle más dinero con el fin de completar el viaje. Como ella no contaba con los recursos necesarios, él le manifestó que permanecería en las inmediaciones de la terminal hasta conseguirlo, e incluso le envió fotografías junto a dos personas que habría conocido en ese lugar. Desde entonces, su teléfono celular permanece apagado y sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Notificaron la novedad sobre la denuncia a la Jefatura de la Unidad Regional XVII San Lorenzo de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la activación del protocolo de averiguación de paradero, la notificación a las distintas dependencias policiales de la provincia, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona de la terminal de ómnibus y la identificación de las dos personas retratadas en las fotografías que el joven envió a su madre.

Pedido

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Pablo Acosta se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o al 911.

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