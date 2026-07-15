Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Valentín Fascendini se despidió de sus compañeros y este miércoles se convertirá en refuerzo de la T que compraría el 50% de la ficha del zaguero

El plantel de Unión suma otra baja en medio de la pretemporada. Y es que en las últimas horas, Valentín Fascendini se despidió de sus compañeros y viajó con destino a Córdoba.

El marcador central de 23 años se convertirá en refuerzo de Talleres. Lo que resta conocer es el modo en el que se llevó a cabo la transferencia. Aunque trascendió que la T adquirirá el 50% de la ficha.

El futbolista tenía contrato con el Tate hasta diciembre, pero existía una cláusula de salida cuyo monto oscilaba el 1.200.000 dólares, pero estaba claro que esa cifra la T no iba a pagar, dado que el jugador en cinco meses quedaba con el pase en su poder.

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Por ello, existía otra variable en la negociación, que sería la que finalmente se llevó a cabo. Así las cosas, Talleres comprará el 50% de la ficha de Fascendini en 750.000 dólares y además cederá a préstamo a Unión al volante Joaquín Mosqueira.

De esta manera, Fascendini se va de Unión y Leonardo Madelón pierde una pieza de recambio en la estructura defensiva, aún cuando sumará a un volante surgido de las inferiores y que rindió con la camiseta rojiblanca como Joaquín Mosqueira.