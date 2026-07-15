El plantel de Unión suma otra baja en medio de la pretemporada. Y es que en las últimas horas, Valentín Fascendini se despidió de sus compañeros y viajó con destino a Córdoba.
Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres
Valentín Fascendini se despidió de sus compañeros y este miércoles se convertirá en refuerzo de la T que compraría el 50% de la ficha del zaguero
Por Ovación
Fascendini será refuerzo de Talleres
El marcador central de 23 años se convertirá en refuerzo de Talleres. Lo que resta conocer es el modo en el que se llevó a cabo la transferencia. Aunque trascendió que la T adquirirá el 50% de la ficha.
El futbolista tenía contrato con el Tate hasta diciembre, pero existía una cláusula de salida cuyo monto oscilaba el 1.200.000 dólares, pero estaba claro que esa cifra la T no iba a pagar, dado que el jugador en cinco meses quedaba con el pase en su poder.
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Por ello, existía otra variable en la negociación, que sería la que finalmente se llevó a cabo. Así las cosas, Talleres comprará el 50% de la ficha de Fascendini en 750.000 dólares y además cederá a préstamo a Unión al volante Joaquín Mosqueira.
De esta manera, Fascendini se va de Unión y Leonardo Madelón pierde una pieza de recambio en la estructura defensiva, aún cuando sumará a un volante surgido de las inferiores y que rindió con la camiseta rojiblanca como Joaquín Mosqueira.