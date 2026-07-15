Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Valentín Fascendini se despidió de sus compañeros y este miércoles se convertirá en refuerzo de la T que compraría el 50% de la ficha del zaguero

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 10:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Valentín Fascendini  se fue de Unión y será refuerzo de Talleres.

Prensa Unión

Valentín Fascendini  se fue de Unión y será refuerzo de Talleres.

El plantel de Unión suma otra baja en medio de la pretemporada. Y es que en las últimas horas, Valentín Fascendini se despidió de sus compañeros y viajó con destino a Córdoba.

Fascendini será refuerzo de Talleres

El marcador central de 23 años se convertirá en refuerzo de Talleres. Lo que resta conocer es el modo en el que se llevó a cabo la transferencia. Aunque trascendió que la T adquirirá el 50% de la ficha.

El futbolista tenía contrato con el Tate hasta diciembre, pero existía una cláusula de salida cuyo monto oscilaba el 1.200.000 dólares, pero estaba claro que esa cifra la T no iba a pagar, dado que el jugador en cinco meses quedaba con el pase en su poder.

LEER MÁS: Joaquín Mosqueira, la alternativa que surge para Unión

Por ello, existía otra variable en la negociación, que sería la que finalmente se llevó a cabo. Así las cosas, Talleres comprará el 50% de la ficha de Fascendini en 750.000 dólares y además cederá a préstamo a Unión al volante Joaquín Mosqueira.

De esta manera, Fascendini se va de Unión y Leonardo Madelón pierde una pieza de recambio en la estructura defensiva, aún cuando sumará a un volante surgido de las inferiores y que rindió con la camiseta rojiblanca como Joaquín Mosqueira.

Unión Fascendini Talleres
Noticias relacionadas
Unión acercó una oferta para adquirir el 70% de la ficha de Mirko Bonfigli.

Unión acelera y realizó una oferta por el volante Mirko Bonfigli

Unión juega este miércoles ante Rosario Central.

La formación titular de Unión para el amistoso que jugará ante Rosario Central

union busca repatriar a joaquin mosqueira para reforzar el mediocampo

Unión busca repatriar a Joaquín Mosqueira para reforzar el mediocampo

Ignacio Malcorra firmará este miércoles su contrato con Unión.

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Lo último

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Último Momento
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Ovación
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados