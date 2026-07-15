La esquina de Segurola y Habana volvió a convertirse en un punto de peregrinación maradoniana en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
Segurola y Habana, en modo santuario antes de Argentina-Inglaterra
En la histórica esquina ligada a Diego Maradona, hinchas prendieron velas y colgaron una bandera en la previa de la semifinal del Mundial 2026.
Por Ovación
En la noche previa al duelo, un grupo de hinchas se acercó hasta la histórica esquina de Villa Devoto, ligada para siempre a la casa de Diego Armando Maradona, y montó una escena cargada de simbolismo: velas encendidas, fotos del “10”, una camiseta argentina y una bandera con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”.
El detalle de Segurola y Habana de cara al duelo entre Argentina e Inglaterra
El detalle más fuerte es la bandera celeste y blanca colgada sobre el lugar, con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, en una previa atravesada por la historia deportiva y también por la memoria colectiva del país.
Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo en un partido cargado de antecedentes, entre ellos el cruce de México 1986, cuando Maradona marcó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en el estadio Azteca.
A horas del encuentro en Atlanta, Segurola y Habana apareció nuevamente como un santuario popular para pedir por la Selección, recordar a Diego y reforzar una consigna que excede lo futbolístico.
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá a Maradona presente en la memoria de millones de argentinos.