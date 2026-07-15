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Segurola y Habana, en modo santuario antes de Argentina-Inglaterra

En la histórica esquina ligada a Diego Maradona, hinchas prendieron velas y colgaron una bandera en la previa de la semifinal del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 10:39hs
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Segurola y Habana, en modo santuario antes de Argentina-Inglaterra

La esquina de Segurola y Habana volvió a convertirse en un punto de peregrinación maradoniana en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

En la noche previa al duelo, un grupo de hinchas se acercó hasta la histórica esquina de Villa Devoto, ligada para siempre a la casa de Diego Armando Maradona, y montó una escena cargada de simbolismo: velas encendidas, fotos del “10”, una camiseta argentina y una bandera con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”.

El detalle de Segurola y Habana de cara al duelo entre Argentina e Inglaterra

El detalle más fuerte es la bandera celeste y blanca colgada sobre el lugar, con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, en una previa atravesada por la historia deportiva y también por la memoria colectiva del país.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo en un partido cargado de antecedentes, entre ellos el cruce de México 1986, cuando Maradona marcó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en el estadio Azteca.

A horas del encuentro en Atlanta, Segurola y Habana apareció nuevamente como un santuario popular para pedir por la Selección, recordar a Diego y reforzar una consigna que excede lo futbolístico.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá a Maradona presente en la memoria de millones de argentinos.

Segurola y Habana Argentina Inglaterra
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