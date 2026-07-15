Uno Santa Fe | Ovación | Shilton

Shilton volvió a calentar la previa de Argentina-Inglaterra: "Es hora de ignorar el ruido"

El histórico arquero inglés, protagonista involuntario de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, publicó un mensaje de apoyo a los Tres Leones antes de la semifinal del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 11:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Shilton volvió a calentar la previa de Argentina-Inglaterra: Es hora de ignorar el ruido

La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. A la enorme rivalidad deportiva entre ambas selecciones se sumó un nuevo capítulo con un mensaje de Peter Shilton, el exarquero inglés que todavía no logra dejar atrás aquella inolvidable tarde del Mundial de México 1986.

El exguardameta británico utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de aliento al equipo dirigido por Thomas Tuchel, en la antesala del choque que este miércoles, desde las 16, definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Un recuerdo que nunca cicatrizó

Shilton es una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol inglés. Defendió el arco de su selección en 125 partidos, una marca histórica, y apenas recibió 80 goles con la camiseta de los Tres Leones.

Sin embargo, hay dos tantos que siguen marcando su carrera: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, ambos convertidos por Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

A casi cuatro décadas de aquel partido, el exarquero continúa sosteniendo que Inglaterra fue perjudicada. A lo largo de los años reiteró en numerosas oportunidades que les "robaron" esos goles y nunca modificó su postura respecto de aquella eliminación.

El mensaje antes de una nueva batalla

En la previa del duelo de este miércoles, Shilton volvió a meterse en escena con una publicación en su cuenta de X.

"Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse. ¡Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!".

La frase rápidamente generó repercusión en ambos países, especialmente por la referencia al "ruido", una expresión con la que el exarquero apuntó al clima que rodea a uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial.

Mucho más que un partido

Si bien desde el seleccionado argentino buscaron bajar el tono de la previa, tanto Lionel Scaloni como los futbolistas insistieron durante los últimos días en que se trata únicamente de un encuentro de fútbol.

Sin embargo, cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses revive inevitablemente recuerdos deportivos e históricos que trascienden lo que ocurre dentro del campo de juego.

Con ese contexto, la semifinal del Mundial 2026 suma un nuevo ingrediente. Mientras Argentina intentará dar otro paso hacia la defensa del título, en Inglaterra también apelan a la memoria y a las voces de sus leyendas para alimentar la ilusión de una revancha que lleva casi 40 años esperando.

Shilton Argentina Inglaterra
Noticias relacionadas
scaloni sorprende con simeone de titular en argentina para jugar ante inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

argentina-inglaterra, un clasico con historia: el historial que alimenta una rivalidad mundial

Argentina-Inglaterra, un clásico con historia: el historial que alimenta una rivalidad mundial

el astrologo que anticipo la semifinal de argentina lanzo su pronostico ante inglaterra

El astrólogo que anticipó la semifinal de Argentina lanzó su pronóstico ante Inglaterra

scaloni podria sorprender con nombres y esquema ante inglaterra

Scaloni podría sorprender con nombres y esquema ante Inglaterra

Lo último

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Último Momento
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Ovación
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados