Shilton volvió a calentar la previa de Argentina-Inglaterra: "Es hora de ignorar el ruido"

El histórico arquero inglés, protagonista involuntario de la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, publicó un mensaje de apoyo a los Tres Leones antes de la semifinal del Mundial 2026.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. A la enorme rivalidad deportiva entre ambas selecciones se sumó un nuevo capítulo con un mensaje de Peter Shilton, el exarquero inglés que todavía no logra dejar atrás aquella inolvidable tarde del Mundial de México 1986.

El exguardameta británico utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de aliento al equipo dirigido por Thomas Tuchel, en la antesala del choque que este miércoles, desde las 16, definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Un recuerdo que nunca cicatrizó

Shilton es una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol inglés. Defendió el arco de su selección en 125 partidos, una marca histórica, y apenas recibió 80 goles con la camiseta de los Tres Leones.

Sin embargo, hay dos tantos que siguen marcando su carrera: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, ambos convertidos por Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

A casi cuatro décadas de aquel partido, el exarquero continúa sosteniendo que Inglaterra fue perjudicada. A lo largo de los años reiteró en numerosas oportunidades que les "robaron" esos goles y nunca modificó su postura respecto de aquella eliminación.

El mensaje antes de una nueva batalla

En la previa del duelo de este miércoles, Shilton volvió a meterse en escena con una publicación en su cuenta de X.

"Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse. ¡Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!".

La frase rápidamente generó repercusión en ambos países, especialmente por la referencia al "ruido", una expresión con la que el exarquero apuntó al clima que rodea a uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial.

Mucho más que un partido

Si bien desde el seleccionado argentino buscaron bajar el tono de la previa, tanto Lionel Scaloni como los futbolistas insistieron durante los últimos días en que se trata únicamente de un encuentro de fútbol.

Sin embargo, cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses revive inevitablemente recuerdos deportivos e históricos que trascienden lo que ocurre dentro del campo de juego.

Con ese contexto, la semifinal del Mundial 2026 suma un nuevo ingrediente. Mientras Argentina intentará dar otro paso hacia la defensa del título, en Inglaterra también apelan a la memoria y a las voces de sus leyendas para alimentar la ilusión de una revancha que lleva casi 40 años esperando.