Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

La posibilidad de incorporar un jugador más depende de una transferencia al exterior o a un club de Primera División. Sin salidas encaminadas y con Eric Ramírez rumbo a Aldosivi, el Sabalero se encamina a cerrar el libro con tres incorporaciones.

Cuando el mercado de pases todavía dejaba abierta una pequeña ventana para incorporar un cuarto futbolista, en Colón había expectativas de poder aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, con el correr de los días, ese escenario comenzó a perder fuerza y todo indica que el plantel de Ezequiel Medrán no tendrá más caras nuevas.

LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

La reglamentación es clara: para habilitar un cupo extra, el club debe transferir al exterior o a un equipo de la Liga Profesional a un futbolista que haya firmado, como mínimo, el 25% de las planillas durante la temporada. Hoy, esa condición parece difícil de cumplir.

Las salidas que no se concretaron en Colón

Uno de los nombres que aparecía con mayores posibilidades era el de Facundo Castet. El lateral izquierdo despertó interés desde el exterior y su salida era una de las alternativas que analizaba la dirigencia para liberar un lugar en el mercado.

Sin embargo, por una decisión personal del futbolista, esa posibilidad quedó prácticamente descartada, ya que no contempla emigrar en este momento.

También trascendieron sondeos por Tomás Giménez y Nicolás Thaller, aunque ninguna de esas gestiones avanzó lo suficiente como para pensar en una transferencia que habilite una nueva incorporación.

Con ese panorama, las chances de generar el cupo extraordinario comenzaron a desvanecerse.

Eric Ramírez era el apuntado en Colón

En caso de abrirse ese lugar, Colón ya tenía identificado al futbolista que pretendía incorporar. Se trata de Eric Ramírez, delantero de Gimnasia que venía de jugar a préstamo en Huracán, donde estaba relegado.

El atacante era una de las opciones que más seducía al cuerpo técnico para potenciar la ofensiva de cara al tramo decisivo de la Primera Nacional.

Sin embargo, esa posibilidad también quedó descartada. Ramírez alcanzó un acuerdo para continuar su carrera en Aldosivi, que milita en la Liga Profesional, por lo que dejó de estar disponible para el Sabalero.

Un mercado con tres incorporaciones para Colón

Salvo un giro inesperado en las próximas horas, Colón dará por finalizado su mercado de pases con tres refuerzos.

El primero en sumarse fue Franco García, quien ya tuvo participación en los triunfos ante Deportivo Madryn y Central Norte. En ambos encuentros ingresó desde el banco y dejó una buena imagen, aportando velocidad y desequilibrio en el frente de ataque.

LEER MÁS: Medrán ya cuenta con un refuerzo en Colón y aguarda por Garate para visitar a Ferro

A él se agregaron el defensor Gabriel Risso Patrón, una alternativa para reforzar el lateral izquierdo y ampliar las variantes defensivas, y el delantero Leandro Garate, incorporado para potenciar la competencia en ofensiva.

De esta manera, la expectativa de sumar una cuarta incorporación comienza a apagarse. Sin ventas encaminadas que habiliten el cupo extraordinario y con el principal objetivo ya ubicado en otro destino, todo indica que Medrán afrontará la segunda parte del campeonato con los tres futbolistas que ya se incorporaron al plantel, confiando en que sean suficientes para sostener la ilusión del ascenso.