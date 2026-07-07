La industria automotriz se achicó en el primer semestre de 2026: cuáles son los números

El especialista Gustavo Reija expuso una radiografía alarmante del sector: la industria automotriz argentina se achica detrás del relato de la estabilidad

La industria automotriz se achicó en el primer semestre de 2026: cuáles son los datos de la realidad

El último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) de junio de 2026 expone que la industria automotriz argentina transita un proceso de achicamiento sostenido, donde la flexibilización impositiva no logra compensar la falta de un plan de desarrollo productivo.

Los números de junio confirman que el retroceso del sector no es un fenómeno mensual aislado, sino una tendencia consolidada durante los primeros seis meses del año.

Producción: en junio se fabricaron 37.029 vehículos, lo que representa una caída de 13,6% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado del primer semestre, la contracción llega al –18,3%.

Ventas mayoristas: el derrumbe en el mercado interno es el golpe más duro. Con 44.096 unidades, las ventas a concesionarios registraron una baja interanual de 26,3% en junio, acumulando –23,7% en la primera mitad del año.

Exportaciones: aunque el Gobierno apuesta al mercado externo como válvula de escape, las exportaciones de junio (22.373 unidades) cayeron 1,7% interanual, cerrando el semestre con una leve baja de –2,1%.

El propio presidente de Adefa lo reconoció sin eufemismos al señalar que la industria "opera con tiempos de recomposición más lentos que la demanda". En la práctica, la lectura técnica se traduce en una realidad incómoda: ante la caída de la producción local, el mercado se encamina a abastecerse con bienes terminados importados antes que con fabricación nacional.

Menos impuestos, ninguna estrategia

Mientras el discurso oficial se enfoca en celebrar mejoras en la "competitividad" y ordenamiento macroeconómico, los datos duros de la realidad fabril muestran una foto distinta.

La respuesta de la administración central se ha limitado, hasta el momento, a la receta clásica del manual de desregulación: una baja en los derechos de exportación y un llamado generalizado a provincias y municipios para que reduzcan las tasas locales.

Si bien el alivio sobre la altísima presión tributaria local es un reclamo histórico del sector, el núcleo del problema permanece intacto. La estrategia de "motosierra sobre los costos" carece de una contraparte de fomento. No existen en la agenda oficial medidas orientadas a la integración de autopartes nacionales ni incentivos específicos para sostener la cadena de valor local.

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¿Estabilidad o desindustrialización?

La paradoja de la gestión macroeconómica actual queda a la vista al cruzar los datos de comercio exterior y consumo interno. Un esquema donde las exportaciones se estancan y el mercado doméstico se contrae a ritmo de dos dígitos no está generando un ecosistema competitivo; está administrando la pérdida de peso específico de uno de los sectores que supo ser motor del empleo registrado y generador de valor agregado.

Reconstruir una cadena industrial compleja requiere algo más que una planilla de Excel con reducción de alícuotas. Sin políticas que estimulen la inversión en el eslabón local, el riesgo latente es que la declamada estabilidad se logre a costa de un tejido industrial cada vez más chico y dependiente del exterior.

Celebrar la estabilidad financiera mientras el mercado interno se contrae 23,7% y la producción nacional retrocede casi veinte puntos parece, cuanto menos, prematuro. Un perfil exportador estancado tampoco sostiene el argumento de una mayor competitividad hacia el exterior.

Las cifras del retroceso en Argentina

Los números de junio muestran que el desplome no es un fenómeno aislado de un mes flojo, sino el resultado acumulado de una inercia recesiva en el primer semestre de 2026:

Como bien destaca Reija en su análisis, el propio presidente de Adefa tradujo la situación sin eufemismos al señalar que la industria "opera con tiempos de recomposición más lentos que la demanda". En buen romance: el negocio parece virar más rápido hacia la importación de vehículos terminados que hacia la reactivación de las líneas de montaje locales.

Si bien aliviar la asfixiante presión impositiva argentina es un reclamo histórico del sector, el punto crítico del debate es la ausencia total de una estrategia de desarrollo productivo complementaria. No hay en la agenda oficial incentivos específicos para la producción nacional, ni metas de integración de autopartes locales. La estrategia actual aplica la "motosierra" en los costos, pero carece de una "incubadora" para que la industria vuelva a ser un motor de empleo y de generación de dólares genuinos vía valor agregado.

La pregunta que queda flotando en el sector es profunda: ¿se puede reconstruir una cadena de valor industrial completa solo bajando impuestos y sin una sola medida de fomento a la integración nacional de autopartes? Sin políticas que arraiguen la producción en el territorio, el riesgo latente es que la gestión actual termine administrando, con prolijidad contable y discurso de estabilidad, la desindustrialización del país.