Ignacio Malcorra rescindirá su contrato con Independiente

Al no ser tenido en cuenta por Gustavo Quinteros, el volante le dijo a la dirigencia que pretendía rescindir el vínculo y así se marchará del Rojo

Poco después de que en Independiente le den la bienvenida a Maximiliano Meza, otra salida resonante está por suceder. Es que, tras la rescisión de Federico Mancuello, quien seguirá sus pasos será Ignacio Malcorra, tan solo seis meses después de su llegada.

Si bien hace pocos días su representante, Sergio Levinton, le había confirmado a De La Cuna al Infierno que el mediocampista continuaría en el club hasta diciembre, lo cierto es que el futbolista habría recibido una oferta desde Barcelona de Ecuador para continuar su carrera. Así, se espera que en los próximos días rescinda su contrato con el Rojo y emigre hacia el fútbol ecuatoriano.

La realidad indica que la estadía de Malcorra en Independiente fue de mayor a menor, con las polémicas surgidas tras la eliminación a manos de Rosario Central, su exequipo, en los playoffs del Torneo Clausura como punto de quiebre.

En total, 17 fueron los partidos de Malcorra en Independiente durante el semestre, con un solo gol en su haber, ante Gimnasia de Mendoza. Además repartió tres asistencias y fue una fija en el 11 titular de Gustavo Quinteros durante gran parte del semestre. Sin embargo, su nivel estuvo lejos del demostrado en Rosario Central durante 2025.

De esta manera, Malcorra sería la segunda salida del Rojo después de lo que fue la rescisión contractual de Federico Mancuello, a quien Quinteros no iba a tener en cuenta. En paralelo, Ignacio Pussetto y Rodrigo Fernández Cedrés también fueron apartados por el DT y podrían buscar una salida en un Independiente que busca rearmarse, de cara al Torneo Clausura.