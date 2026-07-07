Detectaron por primera vez en Argentina la roya de la vid: el hallazgo ocurrió en Santa Fe

Investigadoras de la UNL detectaron por primera vez en Argentina la roya de la vid. El hallazgo se produjo en Esperanza y San Justo y fue notificado al sistema nacional de vigilancia fitosanitaria

Investigadoras de la UNL detectan Roya de la vid en Argentina por primera vez

Un equipo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (FCA-UNL) y del ICiAgro Litoral confirmó la primera detección en Argentina de la roya de la vid , una enfermedad causada por el hongo Phakopsora euvitis (también denominado Neophysopella tropicalis ).

El hallazgo se produjo en plantas de la variedad "Niagara Rosada" ubicadas en las localidades santafesinas de Esperanza y San Justo , y fue informado oficialmente al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO) mediante la Comunicación Nº 1508 , ya que se trata de un patógeno que hasta el momento no había sido registrado en el país.

Un descubrimiento con impacto para la producción vitivinícola

La investigación fue desarrollada por Laura N. Fernández, María Alejandra Favaro y Roxana Maumary, integrantes de la cátedra de Fitopatología de la FCA-UNL y del ICiAgro Litoral.

Las especialistas realizaron relevamientos en campo, recolectaron muestras en ambas localidades y llevaron adelante los análisis de laboratorio que permitieron identificar taxonómicamente al agente causal. Además, confirmaron su capacidad para producir la enfermedad mediante los ensayos de patogenicidad correspondientes.

El descubrimiento adquiere especial relevancia porque representa la primera evidencia de la presencia de esta enfermedad en Argentina, un dato clave para el monitoreo sanitario del cultivo de la vid.

Investigadoras de la UNL detectan Roya de la vid en Argentina por primera vez gentileza

Qué es la roya de la vid y por qué preocupa

La roya de la vid es una enfermedad que suele aparecer hacia el final del ciclo del cultivo. Sin embargo, cuando coinciden temperaturas cálidas de entre 20 y 25 grados con niveles de humedad superiores al 90%, el hongo puede multiplicarse rápidamente y provocar brotes tempranos.

En esos casos, la enfermedad genera una defoliación anticipada de las plantas, reduciendo su capacidad para realizar la fotosíntesis y afectando el crecimiento, la calidad y la maduración de los racimos.

En países donde el patógeno está ampliamente distribuido se registraron epidemias con importantes pérdidas productivas, por lo que es considerado una enfermedad de gran importancia económica y fitosanitaria.

Santa Fe y el crecimiento de la producción de vid

Si bien Mendoza y San Juan concentran más del 90% de la superficie cultivada con vid en Argentina, la provincia de Santa Fe viene consolidando en los últimos años una actividad vitivinícola emergente.

Pequeños viñedos distribuidos principalmente en el centro provincial impulsan la producción de uvas de alta calidad, incorporando variedades tintas y blancas y ampliando progresivamente la superficie cultivada.

Precisamente, la expansión de nuevos cultivos hacia regiones donde antes no estaban presentes puede facilitar la introducción y dispersión de plagas y enfermedades, un escenario que obliga a fortalecer los sistemas de monitoreo y vigilancia sanitaria.

El próximo paso de la investigación

Tras confirmar la presencia del hongo, el equipo de la UNL trabaja en la elaboración de un reporte científico que documentará formalmente la primera detección de Phakopsora euvitis en Argentina.

El objetivo es poner a disposición de la comunidad científica y del sector productivo información que permita fortalecer las estrategias de prevención, vigilancia y manejo sanitario de un cultivo que continúa expandiéndose en distintas regiones del país.

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