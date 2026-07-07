Uno Santa Fe | Santa Fe | vid

Detectaron por primera vez en Argentina la roya de la vid: el hallazgo ocurrió en Santa Fe

Investigadoras de la UNL detectaron por primera vez en Argentina la roya de la vid. El hallazgo se produjo en Esperanza y San Justo y fue notificado al sistema nacional de vigilancia fitosanitaria

7 de julio 2026 · 10:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Investigadoras de la UNL detectan Roya de la vid en Argentina por primera vez

gentileza

Investigadoras de la UNL detectan Roya de la vid en Argentina por primera vez

Un equipo de investigadoras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (FCA-UNL) y del ICiAgro Litoral confirmó la primera detección en Argentina de la roya de la vid, una enfermedad causada por el hongo Phakopsora euvitis (también denominado Neophysopella tropicalis).

El hallazgo se produjo en plantas de la variedad "Niagara Rosada" ubicadas en las localidades santafesinas de Esperanza y San Justo, y fue informado oficialmente al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO) mediante la Comunicación Nº 1508, ya que se trata de un patógeno que hasta el momento no había sido registrado en el país.

Un descubrimiento con impacto para la producción vitivinícola

La investigación fue desarrollada por Laura N. Fernández, María Alejandra Favaro y Roxana Maumary, integrantes de la cátedra de Fitopatología de la FCA-UNL y del ICiAgro Litoral.

Las especialistas realizaron relevamientos en campo, recolectaron muestras en ambas localidades y llevaron adelante los análisis de laboratorio que permitieron identificar taxonómicamente al agente causal. Además, confirmaron su capacidad para producir la enfermedad mediante los ensayos de patogenicidad correspondientes.

El descubrimiento adquiere especial relevancia porque representa la primera evidencia de la presencia de esta enfermedad en Argentina, un dato clave para el monitoreo sanitario del cultivo de la vid.

Investigadoras de la UNL detectan Roya de la vid en Argentina por primera vez

Investigadoras de la UNL detectan Roya de la vid en Argentina por primera vez

Qué es la roya de la vid y por qué preocupa

La roya de la vid es una enfermedad que suele aparecer hacia el final del ciclo del cultivo. Sin embargo, cuando coinciden temperaturas cálidas de entre 20 y 25 grados con niveles de humedad superiores al 90%, el hongo puede multiplicarse rápidamente y provocar brotes tempranos.

En esos casos, la enfermedad genera una defoliación anticipada de las plantas, reduciendo su capacidad para realizar la fotosíntesis y afectando el crecimiento, la calidad y la maduración de los racimos.

En países donde el patógeno está ampliamente distribuido se registraron epidemias con importantes pérdidas productivas, por lo que es considerado una enfermedad de gran importancia económica y fitosanitaria.

Santa Fe y el crecimiento de la producción de vid

Si bien Mendoza y San Juan concentran más del 90% de la superficie cultivada con vid en Argentina, la provincia de Santa Fe viene consolidando en los últimos años una actividad vitivinícola emergente.

Pequeños viñedos distribuidos principalmente en el centro provincial impulsan la producción de uvas de alta calidad, incorporando variedades tintas y blancas y ampliando progresivamente la superficie cultivada.

Precisamente, la expansión de nuevos cultivos hacia regiones donde antes no estaban presentes puede facilitar la introducción y dispersión de plagas y enfermedades, un escenario que obliga a fortalecer los sistemas de monitoreo y vigilancia sanitaria.

El próximo paso de la investigación

Tras confirmar la presencia del hongo, el equipo de la UNL trabaja en la elaboración de un reporte científico que documentará formalmente la primera detección de Phakopsora euvitis en Argentina.

El objetivo es poner a disposición de la comunidad científica y del sector productivo información que permita fortalecer las estrategias de prevención, vigilancia y manejo sanitario de un cultivo que continúa expandiéndose en distintas regiones del país.

• LEER MÁS: De Villa Ocampo a Coronel Bogado, la vitivinicultura santafesina crece de la mano de 25 productores

vid hallazgo Santa Fe investigadoras UNL
Noticias relacionadas
El invierno llegó a Santa Fe

Después del frío intenso, Santa Fe tendrá una semana con tardes templadas y pocas chances de lluvia

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Transporte en crisis. El intendente Juan Pablo Poletti criticó el congelamiento de los subsidios de la SUBE para el interior del país.

Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento "va a romper el sistema"

Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advierten por la calidad de las verduras y pide limpiar desagües ante El Niño

Las heladas golpean al cordón hortícola: Quinteros advirtieron por la calidad de las verduras y pidieron limpiar desagües ante la llegada de "El Niño"

Lo último

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

En VIVO: Argentina pierde con Egipto y Messi falló un penal

En VIVO: Argentina pierde con Egipto y Messi falló un penal

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Último Momento
Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

En VIVO: Argentina pierde con Egipto y Messi falló un penal

En VIVO: Argentina pierde con Egipto y Messi falló un penal

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Colón no baja los brazos por Herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

Colón no baja los brazos por Herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

Leandro Garate está en Santa Fe y Colón tiene a su segundo refuerzo

Leandro Garate está en Santa Fe y Colón tiene a su segundo refuerzo

Ovación
En VIVO: Argentina pierde con Egipto y Messi falló un penal

En VIVO: Argentina pierde con Egipto y Messi falló un penal

Colón quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de Medrán

Colón quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de Medrán

Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Variada actividad para los clubes en las diferentes categorías de Liga Santafesina

Variada actividad para los clubes en las diferentes categorías de Liga Santafesina

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal