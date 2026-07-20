Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Domínguez impulsó el Mundial 2030 con 64 selecciones: "El próximo se juega en casa"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a manifestar su intención de que el Mundial 2030 cuente con 64 selecciones

20 de julio 2026 · 17:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Domínguez impulsó el Mundial 2030 con 64 selecciones: El próximo se juega en casa

Tras la finalización del Mundial 2026, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a manifestar públicamente su intención de que la cita de 2030, que se disputará en Uruguay, Argentina y Paraguay en el marco de su centenario, cuente con 64 selecciones participantes.

• LEER MÁS: Messi: "El apoyo de un país y el esfuerzo del grupo nos dejó entre los mejores del mundo"

"El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió el dirigente paraguayo en su cuenta oficial de X.

El mensaje reavivó los rumores sobre una posible ampliación del torneo, que en Estados Unidos, México y Canadá tuvo por primera vez 48 selecciones. Aunque la FIFA todavía no confirmó un nuevo aumento de participantes, la publicación de Domínguez dejó en evidencia el deseo de la Confederación Sudamericana de Fútbol de volver a impulsar esa iniciativa para la edición que conmemorará los 100 años del primer Mundial, disputado justamente en Uruguay en 1930.

El Mundial 2030, ¿con 64 selecciones?

El dirigente acompañó su publicación con un video que incluyó imágenes de la final entre Argentina y España, además de un mensaje de felicitación para la FIFA por la organización del certamen y para el nuevo campeón del mundo.

"Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones, querido Gianni Infantino, por tan grande organización y felicidades a España, por ser el nuevo campeón del mundo", expresó Domínguez.

Si bien la FIFA no anunció cambios en el formato aprobado para 2030, el presidente de la Conmebol volvió a instalar el debate sobre una nueva expansión del torneo, una propuesta que ya había mencionado meses atrás y que permitiría que la Copa del Mundo del centenario reúna por única vez a 64 selecciones.

La edición de 2030 tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, aunque el partido inaugural y otros encuentros conmemorativos se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, como homenaje al primer Mundial de la historia.

Mundial Alejandro Domínguez Conmebol
Noticias relacionadas
asi quedo la tabla del mundial tras la coronacion de espana

Así quedó la tabla del Mundial tras la coronación de España

lautaro martinez: me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha

Lautaro Martínez: "Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha"

la arenga previa de messi en la seleccion que elevo dudas: olvidemonos de todo

La arenga previa de Messi en la Selección que elevó dudas: "Olvidémonos de todo"

messi: el apoyo de un pais y el esfuerzo del grupo nos dejo entre los mejores del mundo

Messi: "El apoyo de un país y el esfuerzo del grupo nos dejó entre los mejores del mundo"

Lo último

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Último Momento
Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él: la huella imborrable que dejó Rubén Rada

"El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él": la huella imborrable que dejó Rubén Rada

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

Ovación
Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados