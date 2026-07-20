Uno Santa Fe | Ovación | Lautaro Martínez

Lautaro Martínez: "Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha"

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, lanzó un mensaje polémico tras no disputar ningún minuto en la final perdida frente a España

20 de julio 2026 · 17:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lautaro Martínez: Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, lanzó un mensaje polémico tras no disputar ningún minuto en la final del Mundial perdida frente a España: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno".

También se mostró agradecido con el apoyo en todo el camino de la competencia: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país".

• LEER MÁS: Messi: "El apoyo de un país y el esfuerzo del grupo nos dejó entre los mejores del mundo"

"Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo; esta vez no se nos dio", escribió el delantero en una publicación en Instagram. Sin embargo, el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno...".

La frase fue interpretada como una muestra de frustración por haber permanecido en el banco de suplentes durante toda la final. Lautaro aparecía como una de las opciones ofensivas para Lionel Scaloni, pero finalmente no tuvo participación en un partido donde Argentina buscó variantes para revertir el resultado adverso.

Pese a esa decepción personal, el atacante evitó cualquier cuestionamiento directo al cuerpo técnico y eligió destacar el recorrido de la Albiceleste en el torneo. Argentina alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y estuvo a un paso de conseguir el bicampeonato tras la histórica consagración en Qatar 2022.

En el cierre de su publicación, Lautaro volvió a mostrar su orgullo por vestir la camiseta nacional y agradeció el apoyo de los hinchas. "Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió. Luego completó: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país".

El posteo de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez Selección Argentina Mundial
Noticias relacionadas
asi fue la llegada de la seleccion argentina tras disputar el mundial 2026

Así fue la llegada de la Selección Argentina tras disputar el Mundial 2026

asi quedo la tabla del mundial tras la coronacion de espana

Así quedó la tabla del Mundial tras la coronación de España

dominguez impulso el mundial 2030 con 64 selecciones: el proximo se juega en casa

Domínguez impulsó el Mundial 2030 con 64 selecciones: "El próximo se juega en casa"

la arenga previa de messi en la seleccion que elevo dudas: olvidemonos de todo

La arenga previa de Messi en la Selección que elevó dudas: "Olvidémonos de todo"

Lo último

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Último Momento
Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

Santa Fe recordó a las víctimas del atentado a la AMIA y renovó el pedido de justicia a 32 años del ataque

El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él: la huella imborrable que dejó Rubén Rada

"El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él": la huella imborrable que dejó Rubén Rada

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

Ovación
Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

La firma KDY pica en punta para seguir vistiendo a Colón

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

El gran desafío de Madelón con los refuerzos que Unión sumó en este mercado de pases

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

La clara diferencia entre lo que Colón suma como local y lo que cosecha de visitante

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados