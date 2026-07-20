Lautaro Martínez: "Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha"

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, lanzó un mensaje polémico tras no disputar ningún minuto en la final perdida frente a España

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez , lanzó un mensaje polémico tras no disputar ningún minuto en la final del Mundial perdida frente a España : "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno".

También se mostró agradecido con el apoyo en todo el camino de la competencia: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo km y km para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país".

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"Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo; esta vez no se nos dio", escribió el delantero en una publicación en Instagram. Sin embargo, el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno...".

La frase fue interpretada como una muestra de frustración por haber permanecido en el banco de suplentes durante toda la final. Lautaro aparecía como una de las opciones ofensivas para Lionel Scaloni, pero finalmente no tuvo participación en un partido donde Argentina buscó variantes para revertir el resultado adverso.

Pese a esa decepción personal, el atacante evitó cualquier cuestionamiento directo al cuerpo técnico y eligió destacar el recorrido de la Albiceleste en el torneo. Argentina alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y estuvo a un paso de conseguir el bicampeonato tras la histórica consagración en Qatar 2022.

En el cierre de su publicación, Lautaro volvió a mostrar su orgullo por vestir la camiseta nacional y agradeció el apoyo de los hinchas. "Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió. Luego completó: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país".

El posteo de Lautaro Martínez