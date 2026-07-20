La Selección Argentina volvió al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, donde se destaca la ausencia del capitán Lionel Messi en el vuelo.
Así fue la llegada de la Selección Argentina tras disputar el Mundial 2026
La Selección Argentina volvió al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial, donde se destacó la ausencia del capitán Lionel Messi
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Según se informó son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.
A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.
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En tanto, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capitán del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.
Los jugadores de la Selección que volvieron a la Argentina
Emiliano Martínez
Lisandro Martínez
Marcos Senesi
Facundo Medina
Nicolás Otamendi
Nicolás Tagliafico
Gonzalo Montiel
Leandro Paredes
Alexis Mac Allister
Valentín Barco
Exequiel Palacios
Giovani Lo Celso
Nico González
Thiago Almada
Giuliano Simeone
José Manuel López