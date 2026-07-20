Así fue la llegada de la Selección Argentina tras disputar el Mundial 2026

La Selección Argentina volvió al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial, donde se destacó la ausencia del capitán Lionel Messi

La Selección Argentina volvió al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, donde se destaca la ausencia del capitán Lionel Messi en el vuelo.

Según se informó son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

¡LA LLEGADA DE LA SELECCIÓN AL PAÍS!



El combinado Albiceleste ya está en suelo argentino luego del subcampeonato en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/NTORKNmbuc — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2026

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

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En tanto, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capitán del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.

¡ARGENTINA RECIBE A LA SCALONETA!



El combinado Albiceleste ya está en suelo argentino luego del subcampeonato en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/IKqoAjnALk — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2026

Los jugadores de la Selección que volvieron a la Argentina

Emiliano Martínez

Lisandro Martínez

Marcos Senesi

Facundo Medina

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Nico González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

José Manuel López