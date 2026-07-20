Así quedó la tabla del Mundial tras la coronación de España

España escribió una nueva página dorada en su historia al quedarse con Mundial tras imponerse por 1-0 ante Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium

España escribió una nueva página dorada en su historia al quedarse con Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 ante Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.

El seleccionado español coronó un torneo prácticamente perfecto. Desde la fase de grupos mostró un nivel superlativo y confirmó en los partidos decisivos por qué era considerado uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo. Su solidez colectiva y el alto rendimiento de sus principales figuras lo llevaron a levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

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Del otro lado quedó una Argentina que volvió a demostrar su jerarquía en las grandes citas y se quedó con el subcampeonato, tras protagonizar una final muy pareja que se definió por detalles. La Scaloneta cerró una destacada participación y volvió a meterse entre las dos mejores selecciones del planeta.

El podio lo completó Inglaterra, que logró quedarse con el tercer puesto luego de superar a Francia en el partido que definió la medalla de bronce del certamen.

Con la final disputada en Estados Unidos también quedó conformada la clasificación definitiva del Mundial 2026, la primera edición que reunió a 48 selecciones nacionales. El nuevo formato permitió una mayor representación de países y ofreció un cuadro final que ordenó a todos los participantes según su desempeño deportivo a lo largo del campeonato.

Así quedó la tabla del Mundial 2026

1 España 22

2 Argentina 21

3 Inglaterra 19

4 Francia 18

5 Noruega 12

6 Bélgica 11

7 Marruecos 11

8 Suiza 11

9 México 12

10 Colombia 11

11 Brasil 10

12 Estados Unidos 9

13 Portugal 8

14 Canadá 7

15 Egipto 6

16 Paraguay 5

17 Países Bajos 8

18 Alemania 7

19 Costa de Marfil 6

20 Croacia 6

21 Japón 5

22 Australia 5

23 República Democrática del Congo 4

24 Ghana 4

25 Ecuador 4

26 Sudáfrica 4

27 Suecia 4

28 Austria 4

29 Bosnia y Herzegovina 4

30 Argelia 4

31 Senegal 3

32 Cabo Verde 3

33 Irán 3

34 Corea del Sur 3

35 Turquía 3

36 Escocia 3

37 Uruguay 2

38 Arabia Saudita 2

39 República Checa 1

40 Nueva Zelanda 1

41 Catar 1

42 Curazao 1

43 Panamá 0

44 Jordania 0

45 Haití 0

46 Uzbekistán 0

47 Túnez 0

48 Irak 0