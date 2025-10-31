Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

La final de la Copa Libertadores se jugará en Lima, pese al pedido de Brasil

Pese a los intentos de la CBF, la Conmebol confirmó que la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras del 29 de noviembre será en el Monumental de Lima

31 de octubre 2025 · 19:51hs
La final de la Copa Libertadores se jugará en Lima, pese al pedido de Brasil

Pese a las gestiones de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la Conmebol confirmó que no habrá cambio de sede para la final de la Copa Libertadores, que se disputará entre Flamengo y Palmeiras el próximo 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.

La entidad sudamericana ratificó su decisión inicial y descartó la posibilidad de trasladar el encuentro a territorio brasileño, tal como había sugerido el presidente de la CBF, Samir Xaud, tras la clasificación de los dos equipos paulistas.

La final de la Libertadores no se mueve de Lima

Luego de la histórica remontada del Verdao frente a Liga de Quito, Xaud había deslizado la idea de acercar la definición a Brasil: “Con esta final totalmente brasileña, ahora podemos ver la posibilidad de venir al país. Las ciudades de Brasilia y Belém expresaron su interés por iniciativa propia, no hubo conversación previa con la Confederación”.

"Depende de ellos (Flamengo y Palmeiras). La Confederación Brasileña estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil. Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa misma intención. La CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol, el diálogo es constante", finalizó Xaud.

Según informó Globo Esporte, desde Conmebol aseguraron que la planificación logística y contractual ya está cerrada y que no existen motivos de seguridad que justifiquen un cambio de sede.

La decisión también responde a una política de la Conmebol de mantener la sede neutral y previamente anunciada, para evitar conflictos logísticos y favorecer la previsibilidad en los torneos internacionales.

Libertadores Flamengo Palmeiras
