Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

En la sala Mayo de la capital entrerriana, se lanzó la etapa final de la Copa Federal que se disputará el 21 y 22 de marzo en el predio Nery Pumpido

13 de marzo 2026 · 10:26hs
Leandro Birollo

Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina participó del lanzamiento en Paraná.

En la Sala Mayo ubicada en la costanera de la ciudad de Paraná, el Consejo Federal del fútbol argentino presentó lo que serán las últimas dos rondas del certamen Regional Amateur femenino. Las semifinales y el juego decisivo se jugarán en casa, en el predio Nery Pumpido.

Se presentó la etapa final de la Copa Federal

En el salón principal de la Sala Mayo, sobre la costanera baja de la capital provincial, se realizó la conferencia de prensa de presentación sobre la etapa final de fútbol femenino. La reunión con la prensa contó con la presencia de Alejandro Schneider (presidente de la Liga Paranaense y Encargado del Consejo Federal), Leandro Birollo (presidente de la Liga Santafesina), Juan Arbitelli (subsecretario de deportes de la municipalidad), Sebastián Uranga (secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos), Paola Soto (presidenta del Consejo Federal del Fútbol Femenino) y Nelsos Cassis (presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol).

Se detalló todo lo referido a las Semifinales de la Copa Federal Regional Amateur de fútbol femenino, instancias que se disputarán el 21 y 22 de marzo en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio en el que funciona la Santafesina.

Ahora sí, todo listo para la disputa de los encuentros que enfrentarán a Santa María de Oro de Concordia y Central Córdoba de Santiago del Estero por un lado, y a Juventud Unida de Tandil e Independiente de Rivadavia de Mendoza por el otro.

image
Paola Soto, presidenta del Concejo Federal de fútbol femenino, destacó la importancia del certamen que se jugará en Santa Fe.

Paola Soto, presidenta del Concejo Federal de fútbol femenino, destacó la importancia del certamen que se jugará en Santa Fe.

Paola Soto, presidenta del Consejo Federal del Fútbol Femenino sostuvo que "es un torneo que se viene jugando desde el año pasado. Participaron 122 clubes en todo el país. Jugamos instancias locales, provinciales y regionales. Llegamos a esta gran final organizada por dos ligas en conjunto”.

“Veníamos con un crecimiento continuo, tuvimos un parate con la pandemia y ahora volvimos a empezar a desarrollar las categorías. Este año, ya están abiertas las inscripciones y se va a jugar no solo en primera edición, sino también en sub 13 y sub 15” afirmó la dirigente deportiva.

Soto remarcó que a las finlaes "Llegaron clubes muy fuertes, fue un torneo durísimo, sobre todo por los costos económicos que significa jugar un torneo regional. La gente lo conoce más por el lado del masculino. Nosotras tenemos los mismos costos, los mismos recorridos”.

