José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Tras la presentación de la nueva camiseta, el presidente de Colón, José Alonso, abordó distintos temas sensibles de la actualidad institucional y económica

Luego de la presentación de la nueva indumentaria de Colón para la temporada 2026, el presidente José Alonso brindó un extenso panorama este jueves por la tarde-noche sobre la situación institucional del club y abordó varios temas que hoy están en agenda.

El dirigente reconoció que la institución atraviesa un proceso complejo, aunque pidió cautela a la hora de profundizar en algunos aspectos. “Seguimos encontrando escollos, pero no es momento para decirlos. Colón necesita una sanitización . Generar algo conflictivo no sirve, quizá lo veremos más adelante”, expresó.

• LEER MÁS: Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

El conflicto por Neris en Colón

Uno de los temas que generó mayor repercusión es la situación del delantero José Neris, que dejó el club en medio de una controversia contractual. “Lo de Neris es muy simple: utilizamos un recurso jurídico luego de su salida, que para nosotros no fue justificada. Fue intimado para volver en su momento y argumentó falta de pago y maltrato, algo que no fue así. Vamos a utilizar todas las herramientas legales, porque puede ser un juicio importante”, remarcó Alonso.

José Neris Colón acciona legalmente por José Neris. @CSEmelec

Además, cuestionó con dureza el rol del entorno del futbolista y apuntó también contra su nuevo destino, Emelec. “Más peligro e impresantable es el representante de Neris. Se está sentando un precedente muy peligroso. Se obvió un derecho federativo y se fue a otro país donde lo inscribieron. Ya notificamos a Emelec y a la FIFA”.

• LEER MÁS: Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

En otro tramo de la charla, el presidente destacó el crecimiento en la masa societaria, aunque advirtió que el club aún depende de ingresos limitados. “Estamos cerca de los 30 mil socios. Son los ingresos ordinarios que hoy nos permiten progresar. No estamos cobrando dinero de televisión ni tampoco por ventas de jugadores, y al no participar en copas dependemos mucho del aporte de sponsors”, explicó.

Cuentas embargadas y deudas en Colón

Alonso también se refirió a un problema judicial que derivó en el embargo de cuentas del club. Según detalló, se trata de un conflicto que tiene origen en deudas de años anteriores. “Fue un tema que empezó con un monto bajo, pasó del ARCA a la justicia federal y se demoraron respuestas en la gestión anterior. Eso generó un puente que terminó con el embargo de las cuentas”, indicó.

• LEER MÁS: Medrán mueve piezas en Colón y mantiene incógnitas para recibir a Acassuso

De todos modos, transmitió tranquilidad al asegurar que el tema se está regularizando. “Tenemos un gran equipo contable trabajando para destrabarlo. Son deudas que vienen desde la época del Covid y hoy tenemos todo al día. Solo resta que el Banco Central habilite nuevamente las cuentas”.

El reclamo por Picco

Otro caso abierto es el relacionado con Leonel Picco y su transferencia a Platense. “Es un tema muy importante. Hoy hablé con gente de Platense porque nos deben dinero tanto de la compra como de la venta. Estamos apostando al buen trato, pero si no hay soluciones tomaremos medidas”, advirtió.

Leonel Picco @ClubeDoRemo

Según explicó, el problema radica en que el jugador fue transferido nuevamente sin que Colón haya recibido la totalidad de lo acordado. “Nos dan respuestas a largo plazo y eso no nos gusta, porque es dinero que el club necesita”.

• LEER MÁS: Qué se juega Ezequiel Medrán en Colón en el choque ante Acassuso

Finalmente, Alonso dejó en claro cuál es el horizonte que se plantea para la institución. “Mi sueño es que Colón tenga déficit cero en deudas y que todo lo que se genere sea para alimentar al club. Pero aparecen problemas que te dejan nocaut”, reconoció.

En ese sentido, adelantó que la actual dirigencia trabaja en una auditoría para transparentar la situación heredada. “Queremos que la gente sepa la verdad y cómo encontramos el club”, concluyó.