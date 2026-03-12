Uno Santa Fe | Ovación | Riestra

Riestra igualó con Gimnasia (M) y no levantan en el Apertura

Gimnasia de Mendoza igualó 0 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026

12 de marzo 2026 · 19:19hs
Gimnasia de Mendoza igualó 0 a 0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026. En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue del local, a los 14 minutos del primer tiempo, con un cabezazo del mediocampista Gabriel Obredor al primer palo que fue detenido por el arquero César Rigamonti.

Con la igualdad, el equipo que dirige Ariel Broggi es duodécimo con 9 unidades, mientras que el Malevo se ubica en el anteúltimo puesto de la zona A, con seis puntos y sin triunfos tras nueve partidos.

En la próxima fecha, el Mensana deberá recibir a Estudiantes, el martes 17 de marzo a las 21:15, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez visitarán a Central Córdoba, jugando en simultáneo.

El resumen de Riestra y Gimnasia (M)

Embed - El "Malevo" y el "Lobo" mendocino empatan | #deportivoriestra 0-0 #gimnasiamendoza | Resumen

Riestra Gimnasia de Mendoza Apertura
