Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Colón de Santa Fe tuvo un comienzo positivo en su estreno en la Copa Túnel Subfluvial ya que derrotó a Sportivo Urquiza por 2 a en cancha de Don Bosco

13 de marzo 2026 · 10:47hs
Por la Copa Túnel Subfluvial Colón de Santa Fe derrotó a Sportivo Urquiza en la capital entrerriana.

Luego de lo que fue el inicio del certamen interprovincial organizado por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, este jueves por la noche Colón venció como visitante en el Federik a Sportivo Urquiza por la ida de los Octavos de Final. Ahora resta un único encuentro para cerrar los de ida y será el que animarán en el Pucará Ortellao Oro Verde y Cosmos este sábado 14.

Colón festejó en la Copa Túnel Subfluvial

El Sabalero se quedó con el primer duelo. Colón de Santa Fe superó por 2 a 1 a Sportivo Urquiza en el duelo correspondiente a los octavos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial. Thiago Fusco y Román Fola convirtieron los tantos del Sabalero, mientras que Osvaldo Rodríguez había marcado el empate transitorio para el equipo que dirige técnicamente Gustavo Escobue.

Tras el primer encuentro disputado en Paraná, la serie continuará dentro de dos semanas cuando se juegue el partido de vuelta en territorio santafesino. Allí Sportivo Urquiza buscará revertir el resultado para seguir en carrera dentro del certamen.

El único elenco santafesino que perdió en la primera jornada de la Copa Túnel Subfluvial fue Nacional. La escuadra de barrio Sur fue vencido por Belgrano de Paraná por 1 a 0. En el estadio Dr. Carlos Federik el Mondonguero capitalizó la localía al derrotar 1 a 0 a Nacional de Santa Fe. Tobías Zorzoli, delantero que quedó libre de Patronato y se sumó a inicios de año al elenco de calle Salta y Nogoyá, anotó el único tanto de esta historia.

Por su parte, Unión de Santa Fe doblegó a Instituto por 4 a 2 en Oro Verde. Lorenzo Herrera y Yamil Ayala anotaron los goles del elenco de barrio Villa Urana; Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez fueron los artilleros del Tatengue.

En el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina, Patronato, defensor de la corona, perdió 3 a 2 ante La Salle Jobson. El Rojinegro se imponía por 2 a 0 gracias a los tantos convertido por Juan Lencinas y Juan Ignacio Giacinti. El elenco lasallano revirtió la historia merced a la capacidad goleadora de Bautista Péres, autor de los tres tantos del elenco santafesino.

En Colonia San José, Universidad Nacional del Litoral goleó 4 a 0 a Don Bosco. Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela fueron los goleadores de este juego. Por su parte, Atlético Neuquén perdió 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Luciano Díaz anotó el gol del Pingüi; Facundo Preattoni convirtió los dos tantos del Pistolero.

En el estadio Mauricio Martínez, Atlético Paraná rescató un importante empate en su visita a Independiente de Santo Tomé al igualar 1 a 1. Francisco Giaccio anotó la conquista del Gato; para el local convirtió Javier Fritzler.

La primera fecha de la segunda edición del certamen interprovincial se completará este sábado 14 de marzo. En el estadio Gustavo Pucará Ortellao, entre Oro Verde y Cosmos. El árbitro de las acciones será el santafesino Joaquín Urbani, quien estará acompañado por Oscar Bach, Gabriel Cislaghi y Juan Bonnín.

Copa Túnel Subfluvial Colón
