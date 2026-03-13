Intentaron robar en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y terminaron aprehendidos

Dos hombres fueron arrestados dentro del edificio del ministerio, luego de que un policía que realizaba servicio adicional de custodia detectara su presencia en uno de los patios y alertara al 911

Los detenidos por el intento de robo en el Ministerio de Trabajo

Esta noche de jueves, después de las 23 , un policía que cumplía servicio adicional de custodia dentro del edificio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe , ubicado sobre calle Crespo al 2200, casi San Luis , percibió la presencia de extraños dentro de uno de los patios.

Mediante radiocomunicación , solicitó apoyo a los operadores de la central de emergencias 911 . Minutos después llegaron agentes de la Brigada Motorizada , quienes aprehendieron a dos hombres dentro del inmueble . A los sospechosos les colocaron esposas de seguridad y luego fueron trasladados a la Comisaría 1ª , donde quedaron alojados en los calabozos .

Aprehendidos

La llegada de los oficiales de la Brigada Motorizada puso en alerta a los desconocidos. Sin embargo, cuando intentaron escapar se encontraron rodeados y sin salida. Tras la voz de “Alto, Policía”, los uniformados lograron aprehenderlos.

Los dos delincuentes fueron identificados como F. E. S., de 30 años, y J. M. L., de 21.

Delito imputado

Los policías informaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó la novedad al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que los dos aprehendidos continúen privados de su libertad, que sean debidamente identificados y que se les forme causa como presuntos autores del delito de violación de domicilio.

