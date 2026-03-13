Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Arranca la temporada oficial con el Torneo Dos Orillas que cuenta con la organización conjunta de la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey

La espera terminó, ya que se pone en marcha el Torneo Dos Orillas. Este sábado 14 de marzo arranca el certamen donde la pasión se convierte en competencia. Cada partido cuenta y cada gol marca el camino. Todo se define en cancha. Con un formato renovado, el certamen promete emoción hasta el final y una lucha intensa por el título. El Quillá apunta a defender el título.

Las Tiburonas estrenan nuevo cuerpo técnico. Andrés Messina y Mateo Walker tendrán la misión de transformar la estrategia de juego y consolidar al equipo como el mejor. Se reincorporaron Jazmín Neville, Ximena Mendoza, Julia Qüarchioni. Además, llegó Morena Perino, ex delantera de Atlético Franck.

El debut será complicado al tener que visitar a CRAI. En las Gitanas se apostó por una renovación táctica. Asumió Iván Díaz, que junto a Emanuel Garay, construirán una nueva estructura de juego que combine el talento, la jerarquía y el oficio para lograr una mayor cohesión y eficacia en cancha. Volvieron Victoria Molinas, Solange Alegre y se reforzó con Paula Mizawak, ex CAE.

Banco sostuvo gran parte de los pilares con los que alcanzó el título local la temporada pasada. Con algunos regresos, como Ana Sánchez (arquera), Sara Ferreyra, Guillermina Ramírez, Darlen Chávez, Martina Mendoza apunta a fortalecer su juego colectivo y así afrontar con firmeza el desafío que representa la Súper Liga. Visitará a Paracao, en donde Andrés Catelani, unió juventud prometedora y refuerzos de jerarquía ex Echagüe (Rocío Casals, Sofía Morato, Victoria Longo, Cata Sacks, Ornella Cabeza).

En Santa Fe RC, la continuidad del plantel brinda la estabilidad necesaria para afianzar una identidad de juego. Afronta el torneo con miras a luchar por el campeonato y ser más competitivo en la Súper Liga en Rosario. Volvió Lola Iturraspe.

El Santa se las verá contra Universitario que viene de ascender el año pasado. Las “cuervas” de Santiago Blanco querrán asegurar su lugar en la categoría y buscan construir partido a partido una temporada que refleje su crecimiento y el alto nivel que pueden alcanzar. El regreso de Florencia Tolosa, dotada de gran técnica y visión de juego, promete desequilibrar partidos y ser clave en el rendimiento del equipo.

Eduardo Neme tomó la posta en La Salle. El “colegial” tiene la oportunidad de construir sobre los cimientos sólidos que alcanzó en 2025. El desafío será aprovechar la madurez, la confianza e intensidad que adquirió para afirmarse como uno de los equipos más fuertes y aspirar al campeonato.

La competencia es organizada en forma conjunta por la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey.

Espera por Talleres que con el regreso de Emiliano Miño como estratega, el “rojo” promete ser un equipo aguerrido y apunta alto. Con un planteo táctico que busca controlar los tiempos del partido y aprovechar cada espacio, intentará presionar al rival y capitalizar cada oportunidad en el resultado.

En Alma Juniors, Adrián Kieffer tiene la misión de imprimir su idea en un grupo que conoce a fondo, con el objetivo de transformarlo en uno más dinámico y equilibrado, con un juego más agresivo y luchar los primeros puestos. Más allá de algunas bajas como Julia Zingerling, Juanita Brega, Valentina Esquivel, volvieron Sarina Simoneit, Serena Pioli. Además, sumó a Paz Raiteri (ex CAE), Guadalupe Vannay (ex CRAR), Catia Zingerling (ex Atlético Franck). El camino de las “lobas” comenzará en casa ante Rowing. Con un semillero pujante, el “remero” tendrá una prueba de carácter, donde cada jornada servirá para reafirmar su capacidad y su ambición de ganar.

Para la línea “Negra” de Estudiantes, el objetivo es claro: mantener el protagonismo que lo caracteriza y luchar hasta el final por el campeonato. Su constancia será vital para imponerse. Su rival será la línea Blanca de CAE que quiere adaptarse rápido, demostrar que su ascenso no fue casualidad y dejar su marca partido a partido. Todo está dado para que sea un duelo muy atractivo desde el comienzo.

Torneo Dos Orillas - Primera Fecha

Zona Campeonato

17, CRAI vs. El Quillá Azul (en la autopista)

17, Estudiantes B vs. Estudiantes A (en el Plumazo)

17, Alma Juniors vs. Paraná Rowing (en Esperanza)

17, La Salle Jobson vs. Talleres de Paraná (en Cabaña Leiva)

17, Universitario vs. Santa Fe Rugby A (en Las Delicias)

Zona Ascenso 1

14, Santa Fe Rugby B vs. Unión Agrarios de Cerrito (en Sauce Viejo)

15.30, Colón de Santa Fe vs. La Paz Hockey Club (en la ASH)

16, Talleres Blanco vs. Argentino de San Carlos (en Paraná)

17, Capibá RC vs. Unión de Santa Fe (en Paraná)

Zona Ascenso 2

16.30, CRAR de Rafaela vs. Atlético Franck (en Rafaela)

17, El Quillá Amarillo vs. Diamantino (en el Sergio Antoniazzi)

17, Rowing Blanco vs. CAE Amarillo (en la Tortuguita)