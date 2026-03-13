El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

Los equipos de la Liga Santafesina, Ciclón Racing y Náutico El Quillá, buscarán el próximo domingo el pase a las semifinales de la Copa Federación

El próximo domingo 15 de marzo se disputarán las revanchas de los cuartos de final de la Copa Federación de Fútbol , con la participación de equipos representantes de la Liga Santafesina de Fútbol. Se trata de Náutico El Quillá y Ciclón Racing quienes jugarán en condición de local. En el certamen femenino, lo harán Colón de Santa Fe y Coliseo con el mismo objetivo de pasar a las semifinales.

El próximo domingo 15 de marzo los dos cuadros de la Liga Santafesina buscarán el pasaje a las semifinales de la Copa Federación. En el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá se medirá con Domingo Faustino Sarmiento bajo el arbitraje de Gastón Regenhardt de la Liga Galvense, quien contará con la asistencia de Gabriel Pascua y Gonzalo Echeverría.

Cabe recordar que el Tiburón se quedó con una ventaja de 3 a 1 en el partido de ida disputado en Sarmiento, en el departamento Las Colonias, con goles convertidos por Chino Leandro Puig en dos oportunidades y Lautaro Pochón. La diferencia en favor de los santafesinos por encima de los de la Liga Esperancina permiten tener buenas expectativas para lograr el cometido de clasificar a semifinales.

En el campo de deportes 8 de Enero, ubicado a la vera de la Laguna Setúbal, en el barrio de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a Unión de Arroyo Seco con el referato de Sebastián Yori de la Liga Rafaelina, quien contará con la asistencia de Joaquin Zbrun y Ulises Roldan.

Es importante señalar que en el cotejo de ida disputado en el sur provincial, finalizó igualado 1 a 1. El gol del equipo Panza fue anotado por su flamante refuerzo y goleador Emanuel Herrera, que anotó su primer gol en Unión en este año 2026. La conquista para los dirigidos por Carlos García lo hizo Agustín Flores.

A las 20, en el departamento 9 de Julio, Atlético Tostado jugará frente a Reconquista FC con el referato de José I Ferraris de la Liga San Martín, mientras que recordemos que Centenario de la Esquina ya logró el pasaje a semifinales tras haberle ganado 1 a 0 en la revancha ante Godeken, ya que en la ida habían igualado 1 a 1.

Los cruces en la Copa Federación femenina

A las 17, en el Club Tigre de Avellaneda, Colón de Santa Fe visitará a Defensores de la Cosa con el arbitraje de Luis Matto de la Liga Ocampense. En el cotejo de ida fue triunfo del elenco del departamento General Obligado por 5 a 2 sobre las Sabaleras en un choque disputado en el Rafael Batres.

En el estadio Eladio Romeo Rosso, Coliseo jugará frente a Matienzo con el referato de Robertino Rosas de la Liga Esperancina. En el choque de ida resultó empate 1 a 1. En el polideportivo Municipal de San Lorenzo, Argentino jugará con Juventud de Pueyrredón con el seguimiento de Aldana Arrieta de la Liga del Sur. En la localidad de San Lorenzo, Defensores del Barrio se cruzará con Morning Star con el referato de Germán Cardozo de la Liga Totorense.