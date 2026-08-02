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Lanús busca dejar atrás el golpe de la Sudamericana ante un Instituto en alza

El Granate recibirá este domingo a la Gloria por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Los de Mauricio Pellegrino intentarán recuperarse tras la eliminación internacional, mientras que los cordobeses quieren darle continuidad a su levantada.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 10:17hs
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Lanús busca dejar atrás el golpe de la Sudamericana ante un Instituto en alza

Lanús será local este domingo frente a Instituto, en uno de los encuentros que cerrarán la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Nazareno Arasa y Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Granate llega golpeado por su reciente eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que la Gloria intentará aprovechar el envión que le dio su primera victoria en el campeonato.

Lanús quiere recuperarse tras el duro revés internacional

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino había comenzado el Clausura con una valiosa victoria frente a San Lorenzo, pero el panorama cambió por completo luego de la caída ante Cienciano en Perú, resultado que decretó su eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana con un 4-2 en el marcador global.

Tras la derrota, el entrenador reconoció el impacto que significó quedarse afuera del certamen continental.

"En la Libertadores y en la Sudamericana no nos salieron bien las cosas. La altura nos jugó una mala pasada y cambió bastante la versión del equipo. Lo lamentamos mucho porque veníamos con mucha ilusión de seguir", expresó Pellegrino en conferencia de prensa.

Ahora, el Granate buscará reenfocarse en el torneo local y volver a hacerse fuerte en su estadio.

Instituto llega con confianza

La Gloria también tuvo un inicio irregular en el Clausura, ya que cayó en el debut frente a Vélez, aunque logró reaccionar rápidamente.

En la segunda fecha, el conjunto cordobés derrotó 2-1 a Platense con goles de Giuliano Cerato y Matías Tissera, consiguiendo así sus primeros tres puntos de la competencia.

El entrenador Diego Flores valoró la recuperación de su equipo tras ese triunfo.

"Volvimos a ser fuertes de local, corregimos cosas y dominamos en el segundo tiempo", sostuvo el DT.

Con ese respaldo anímico, Instituto intentará sumar en una cancha siempre complicada como la Fortaleza.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera, Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Datos del partido

Partido: Lanús vs. Instituto

Competencia: Fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Hora: 21.30

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports Premium

Lanús Sudamericana Instituto
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