Uno Santa Fe | Ovación | Aprevide

La fuerte sanción de Aprevide a Racing por el recibimiento ante Flamengo

La Aprevide dio a conocer la dura sanción que le impuso a Racing por lo que fue el recibimiento ante Flamengo en Copa Libertadores

4 de noviembre 2025 · 09:07hs
Racing fue sancionado por la Aprevide.

Racing fue sancionado por la Aprevide.

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) sancionó a Racing con tres partidos como local sin público luego del recibimiento ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

La dura sanción de la Aprevide a Racing

Además, el fallo establece que una vez completado el castigo, la ‘Academia’ deberá disputar los próximos tres encuentros “sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".

La razón principal que explicó la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que regula los espectáculos deportivos fue la “falta de organización para el control y la vigilancia" y aplica a todas las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, el conjunto albiceleste podrá apelar la decisión.

De esta manera, el conjunto albiceleste no contará con público por lo que resta del 2025, a no ser que logre alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2025 con ventaja deportiva, es decir, que enfrente a equipos hasta llegar a dicha instancia que hayan clasificado a los Playoffs en una posición inferior.

No obstante, Racing se encuentra de momento y con dos jornadas restantes de la fase regular del campeonato local por delante fuera de los primeros ocho puestos de la Zona A que otorgan un lugar en los octavos de final del certamen.

Por último, el documento señala al elenco de Avellaneda como reincidente, haciendo referencia al recibimiento ocurrido frente al Corinthians en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, certamen en el que los comandados por Gustavo Costas se consagraron campeones luego de vencer a Cruzeiro.

"Las acciones descriptas pusieron en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio", explica el informe y remarca que previo al choque ante el Mengao, "personal de CONMEBOL hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".

Al no haber hecho caso a los solicitado por la Confederación Sudamericana, desde la Comisión Directiva de Racing aguardan por otra posible sanción que podría ser impuesta en multas u otro tipo de medidas.

Aprevide Racing Flamengo
Noticias relacionadas
Se confirmó para el 1° de febrero la edición 48 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Nicolás Galatro será el conductor de Capibaras XV.

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Contepomi designó el plantel de Los Pumas para la ventana de noviembre.

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

Racing igualó 0-0 ante Central Córdoba.

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

Lo último

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Último Momento
La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

Ovación
Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos