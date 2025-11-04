Este miércoles se jugará la Fecha 2 del cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde los dos mejores mantendrán la categoría.
Repechaje Prefederal y A2: toda la grilla de cotejos para la semana
Se viene la segunda fecha clave en el cuadrangular repechaje en el Torneo Oficial Prefederal, en tanto que se jugará la 19 del Oficial A2.
Por Ovación
Por otra parte, el jueves será intenso con la programación del capítulo 19 de la fase regular del Torneo Oficial A2, que entrega dos ascensos al Prefederal 2026.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE
FECHA 2 (Miércoles 5 de noviembre)
21.30 CUST A (1-0) vs. Colón (SJ) (1-0)
21.30 El Quillá (0-1) vs. Regatas Santa Fe (0-1)
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 19
Jueves 6 de noviembre
21.30 Alumni (LP) vs. Centenario
21.30 Santa Rosa vs. Colón (SF)
21.30 Kimberley vs. República del Oeste
21.30 Regatas Coronda vs. Macabi
22.00 UNL vs. CUST B (en el Malvinas Argentinas)
TABLA DE POSICIONES
Alumni 30 (13-4); Colón y Regatas Coronda 28 (12-4); Almagro B 28 (11-6); República del Oeste 26 (11-5); Kimberley y Macabi 26 (9-8); CUST B 21 (5-11); Santa Rosa y UNL 20 (4-12); Centenario 16 (0-16)
Fuente: ASB