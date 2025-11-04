Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Repechaje Prefederal y A2: toda la grilla de cotejos para la semana

Se viene la segunda fecha clave en el cuadrangular repechaje en el Torneo Oficial Prefederal, en tanto que se jugará la 19 del Oficial A2.

4 de noviembre 2025 · 13:04hs
ASB

Este miércoles se jugará la Fecha 2 del cuadrangular repechaje del Torneo Oficial Prefederal, donde los dos mejores mantendrán la categoría.

Por otra parte, el jueves será intenso con la programación del capítulo 19 de la fase regular del Torneo Oficial A2, que entrega dos ascensos al Prefederal 2026.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE

FECHA 2 (Miércoles 5 de noviembre)

21.30 CUST A (1-0) vs. Colón (SJ) (1-0)

21.30 El Quillá (0-1) vs. Regatas Santa Fe (0-1)

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 19

Jueves 6 de noviembre

21.30 Alumni (LP) vs. Centenario

21.30 Santa Rosa vs. Colón (SF)

21.30 Kimberley vs. República del Oeste

21.30 Regatas Coronda vs. Macabi

22.00 UNL vs. CUST B (en el Malvinas Argentinas)

TABLA DE POSICIONES

Alumni 30 (13-4); Colón y Regatas Coronda 28 (12-4); Almagro B 28 (11-6); República del Oeste 26 (11-5); Kimberley y Macabi 26 (9-8); CUST B 21 (5-11); Santa Rosa y UNL 20 (4-12); Centenario 16 (0-16)

Fuente: ASB

Los anfitriones sacaron ventaja en el inicio de los cuartos de final del Prefederal

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

