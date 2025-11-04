Nicolás Galatro será el entrenador de la franquicia Capibaras XV

El certamen continental va tomando color. Sin dudas, la gran novedad de la próxima temporada será la inédita participación de Capibaras XV. De esta manera, Argentina contará con cuatro franquicias profesionales, las cuales ya designaron a sus head coaches para comenzar a mediados de enero sus respectivas pretemporadas.

En primer lugar, tanto Pampas como Tarucas mantendrán a sus líderes. Juan Manuel Leguizamón irá por su tercera temporada al frente de la franquicia de Buenos Aires, mientras que Álvaro Galindo continuará al mando del combinado tucumano.

Nicolás Galatro confesó su entusiasmo con liderar a Capibaras XV: “El ingreso de Capibaras XV es una emoción muy grande debido a que agrupa a las tres uniones de la región y es la continuidad de alguna manera de lo que es la academia de la región. Nos volveremos a juntar con aquellos jugadores con los que empezamos hace 10 años este camino. Realmente es una emoción muy grande difícil de explicar".

Además señaló que "la región tenga una franquicia es tener la posibilidad de tener un promedio de 40 jugadores de casi todos los clubes de la región y eso nos va a poder permitir transmitir lo que es una experiencia profesional y poder derramar sus propias experiencias para ayudar a que cada club crezca”.

A su vez, se refirió a su pasado en Dogos XV: “Fue una experiencia increíble, más allá de los enormes resultados, me dejo una enorme cantidad de amigos y enfrentarlos será muy difícil. Hay una historia entre nosotros. Estuvimos tres años trabajando espalda con espalda«.

El entrenador en jefe de Pampas se mostró muy feliz de su continuidad al frente del equipo: “Estoy encantado de estar un año más acompañando a Pampas. Venimos de dos años de un montón de experiencias y vivencias espectaculares que nos hacen crecer y nos nutren muchísimo, tanto en lo deportivo como para la vida misma. Disfruto mucho compartir con los chicos y que juntos podamos afrontar los diferentes desafíos que se presentan día a día durante los seis meses que dura la temporada dentro del profesionalismo”.

Asimismo, Álvaro Galindo también se refirió a su próximo año como head coach de Tarucas: “Estoy con muchísimas ganas de arrancar, tratando de definir el plantel que va a representar a Tarucas y la región del NOA en 2026. Buscaremos afianzarnos aún más, tratando de mejorar el resultado, pero sin dejar de lado la maravillosa experiencia de haber formado una tercera franquicia para poder desarrollar jugadores acá en la región y sobre todo jugar un torneo tan exigente como el Súper Rugby Américas, el cual fue una gran experiencia de crecimiento".

Por último, pero no menos importante, Diego Ghiglione se confesó acerca de tener la oportunidad de liderar al equipo subcampeón 2025: “Estoy muy agradecido, feliz y con muchísimas ganas de poder darle continuidad al proyecto con el que venimos trabajando desde hace tres años. Tenemos una grandísima responsabilidad de representar a la región y de mejorar jugadores que vienen de sus clubes. Somos agradecidos a cada uno de los clubes que mandan jugadores y nosotros tenemos la obligación de hacerlos aún mejor”.

Los antecedentes de Nicolás Galatro

-Head coach: Cafeteros Pro, Dogos XV, Capibaras XV

-Entrenador: Duendes, Argentina XV

-Director: Academia Litoral UAR

-Finales Súper Rugby Américas: 2022, 2023, 2024 y 2025

-Campeonatos: Súper Rugby Américas 2024, TRL 2016 y 2018