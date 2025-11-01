Uno Santa Fe | Policiales | allanamientos

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Los siete allanamientos de Prefectura y el GOE capitalino sucedieron este sábado. Secuestraron cocaína, marihuana, un arma, balas, dinero y teléfonos celulares.

1 de noviembre 2025 · 12:05hs
Esta madrugada y durante el amanecer de este sábado, como corolario de una investigación por venta barrial de drogas, se realizaron siete allanamientos simultáneos en los barrios Centenario y Varadero Sarsotti, en el extremo sur de la capital santafesina.

El operativo fue llevado a cabo de manera conjunta por oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía capitalina. Como resultado, fueron aprehendidos los tres principales investigados y se secuestraron drogas, dinero en efectivo y un arma de fuego, valuándose el total del procedimiento en más de 4.200.000 pesos.

La investigación

El Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) venía siguiendo desde hacía varias semanas la venta de drogas al menudeo en distintas viviendas de la zona.

Durante la pesquisa, los investigadores obtuvieron fotografías, filmaciones y registros de interceptaciones telefónicas que documentaron la actividad de los presuntos vendedores. Con esa colección de pruebas, se solicitaron las órdenes de allanamiento y se convocó a la Prefectura Naval Argentina y al GOE para su ejecución.

Este sábado, en las siete viviendas allanadas, fueron aprehendidos los tres principales investigados —una mujer y dos hombres— que presumiblemente operaban en forma articulada.

Elementos secuestrados

Durante las requisas en el interior de las viviendas se incautaron 234 dosis de cocaína, 876 dosis de marihuana, una pistola Bersa calibre .22, 131 proyectiles de distintos calibres, ocho teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Microtráfico

Los resultados de los procedimientos fueron informados a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, de la Prefectura Naval Argentina con asiento en el Puerto de Santa Fe, y al Organismo de Investigaciones del MPA, que a su vez dio intervención al fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra.

El fiscal dispuso que los tres aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

allanamientos Centenario Varadero Sarsotti drogas microtráfico
