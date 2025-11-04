Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

La 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda se concretará el domingo 1° de febrero de 2026, y celebrará el 65° aniversario de la primera competencia en 1961

Se confirmó para el 1° de febrero la edición 48 de la Maratón Santa Fe-Coronda

La Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) anunció oficialmente la realización de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, que se llevará a cabo el domingo 1° de febrero de 2026 , coincidiendo con el primer domingo del mes, su fecha tradicional.

Este año, la prueba más emblemática del calendario mundial de aguas abiertas celebrará los 65 años de la primera edición, disputada en enero de 1961.

A lo largo de más de seis décadas, la Maratón se consolidó como un ícono del deporte argentino y una de las competencias más admiradas a nivel internacional, conocida por su inigualable recorrido, la pasión del público y el acompañamiento masivo que la distingue como “la más linda del mundo”.

La edición 2026 promete reunir nuevamente a los mejores nadadores y nadadoras del planeta, que buscarán inscribir su nombre junto al de los grandes campeones de la historia.

Como referencia, en la última edición disputada el 2 de febrero pasado, los ganadores fueron Alesio Occhipinti (Italia) en la categoría masculina y Mayte Puca (Argentina) en la femenina, en una jornada que volvió a colocar a Santa Fe y Coronda en el centro del mapa mundial de la natación de aguas abiertas.

Desde la organización señalaron que "La AMARC agradece el acompañamiento de las instituciones, empresas y autoridades que hacen posible la continuidad de esta competencia única, y ya trabaja intensamente en la organización de una nueva edición que promete volver a emocionar a toda la provincia".