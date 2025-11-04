Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

La 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda se concretará el domingo 1° de febrero de 2026, y celebrará el 65° aniversario de la primera competencia en 1961

4 de noviembre 2025 · 08:38hs
La Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) anunció oficialmente la realización de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, que se llevará a cabo el domingo 1° de febrero de 2026, coincidiendo con el primer domingo del mes, su fecha tradicional.

Se viene la 65ª edición de la Maratón Santa Fe-Coronda

Este año, la prueba más emblemática del calendario mundial de aguas abiertas celebrará los 65 años de la primera edición, disputada en enero de 1961.

A lo largo de más de seis décadas, la Maratón se consolidó como un ícono del deporte argentino y una de las competencias más admiradas a nivel internacional, conocida por su inigualable recorrido, la pasión del público y el acompañamiento masivo que la distingue como “la más linda del mundo”.

La edición 2026 promete reunir nuevamente a los mejores nadadores y nadadoras del planeta, que buscarán inscribir su nombre junto al de los grandes campeones de la historia.

Como referencia, en la última edición disputada el 2 de febrero pasado, los ganadores fueron Alesio Occhipinti (Italia) en la categoría masculina y Mayte Puca (Argentina) en la femenina, en una jornada que volvió a colocar a Santa Fe y Coronda en el centro del mapa mundial de la natación de aguas abiertas.

Desde la organización señalaron que "La AMARC agradece el acompañamiento de las instituciones, empresas y autoridades que hacen posible la continuidad de esta competencia única, y ya trabaja intensamente en la organización de una nueva edición que promete volver a emocionar a toda la provincia".

