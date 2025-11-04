Uno Santa Fe | Ovación | Car Show Santafesino

El Nuevo Car Show Santafesino tuvo un exitoso paso por San Jorge

El autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, fue escenario de la 9ª fecha del Nuevo Car Show Santafesino que dejó todo abierto para la coronación en Rafaela

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2025 · 08:52hs
Grandes espectáculos en pista, un parque automotor de primer nivel y, sobre todo, la posibilidad que se le abre a 35 protagonistas de coronar el 7 de diciembre en Rafaela fue lo que dejó el gran premio ciudad de San Jorge del Nuevo Car Show Santafesino. Campeonatos apretados, con pilotos igualados o separados por apenas un puñado de puntos en la cima de las tablas, anticipan una definición inolvidable en el “Templo de la Velocidad”.

Apasionante definición en el Nuevo Car Show Santafesino

El Gran Premio Ciudad de San Jorge comenzó con la final de los Fiat 600, en una jornada soleada y calurosa. La competencia tuvo un golpe de escena en los primeros metros con el abandono del líder del campeonato, Alex Weppler, tras la rotura del radiador.

A partir de allí se vivió una intensa batalla entre Gastón Daniele y Santiago Ballesio, compañeros dentro del Lance Competición, que pelearon hasta el cierre. Un problema mecánico sobre el final relegó a Ballesio, permitiendo que Daniele se lleve el triunfo.

Ballesio fue segundo y pasó a liderar el campeonato con apenas 4 puntos de ventaja sobre Daniele y 9 sobre Weppler. El podio lo completó el campeón Pablo Gieco, de gran regreso con su popular “Cebrita”.

Luego fue el turno de la Clase 3, donde nuevamente Miguel Ciaurro se mostró intratable con el Renault Clio del Giacone Competición. Al igual que en el Cabalén, el “Doctor” se quedó con todo: clasificación, serie más rápida y final, sumando puntaje perfecto.

image

Diego Schibli, con el Clio atendido por Cristian Bravo, logró un valioso segundo puesto que le permitió descontar puntos al líder Della Santina, quien finalizó quinto.

El cordobés Gastón Giordano completó el podio con su Fiat Argo, logrando su segundo podio consecutivo. En el torneo, Della Santina mantiene la cima, aunque con apenas 18 puntos de ventaja sobre Schibli, cuando restan 55,5 en juego.

El joven Thiago Ferrari volvió a brillar en San Jorge con su Fiat Uno alistado por Alexis Eichenberger y motorizado por Wilson Cerminatto. Se llevó la clasificación, la serie rápida y la final, para quedarse con un fin de semana perfecto que le permitió recuperar el liderazgo del campeonato.

El podio lo completaron Michael Degiorgio y Santiago Cistola, ambos con buenas chances de pelear el título en Rafaela. Con 104 puntos, Ferrari es el nuevo puntero, seguido por Ochetti a 2 unidades, Cistola a 6 y Degiorgio a 13, en un campeonato que promete una definición apasionante.

Más detalles del Nuevo Car Show en San Jorge

El TC 4000 volvió a tener a Mauricio Chiaverano como gran protagonista. El piloto de Capitán Bermúdez logró su segunda victoria consecutiva, imponiéndose con la Chevy y llevándose el puntaje ideal.

Brian Yacob, con un sólido segundo puesto, alcanzó la cima del campeonato junto a Brian Perino, mientras que “La Leyenda” Fabio Canciani completó el podio con su Ford.

image

El campeón Perino se complicó sobre el final al intentar una maniobra sobre Yacob y terminó noveno. La tabla ahora muestra a Perino y Yacob igualados en la cima, con Chiaverano apenas 3 puntos detrás, garantizando una definición electrizante en Rafaela.

El cierre del domingo quedó en manos de la Clase 2, que volvió a ofrecer un espectáculo vibrante. Llegaban empatados en puntos a San Jorge y, como era de esperarse, Franco Melli y Matías Cantarini protagonizaron un duelo apasionante.

La definición se dio sobre el final, cuando un inconveniente mecánico en el VW Up de Cantarini le permitió a Melli quedarse con la victoria y con la punta del torneo por apenas 4 puntos.

El tercer lugar fue nuevamente para el ascendente Ignacio Nieto, mientras que Nicolás González e Ian Reutemann también se mantienen con posibilidades matemáticas de pelear por el título en la gran final de Rafaela.

