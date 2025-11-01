Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Detuvieron a los principales investigados por narcotráfico y lavado de activos. Secuestraron casi un kilo de cocaína, tres cuartos kilos de marihuana, 693 plantas de marihuana, semillas, más de 51.000 dólares en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios e incriminantes.

Este jueves, después de una investigación que se extendió durante quince meses, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, oficiales de Gendarmería Nacional Argentina -Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca"- desarticuló una organización narcocriminal con ramificaciones entre las provincias de Santa Fe y Río Negro.

Durante la ejecución de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal, fueron aprehendidos diez hombres —entre ellos el principal investigado— y siendo que los implicados son de nacionalidades paraguaya, chilena y argentina. Todos fueron identificados y les formaron causa como presuntos infractores de la ley nacional de estupefacientes, los elementos probatorios incriminantes que fueron secuestrados permanecen con una férrea cadena de custodia de Gendarmería Nacional Argentina.

Investigación

La investigación se basó en el análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea mediante drones, lo que permitió ubicar un invernadero y una plantación activa de marihuana en predios pertenecientes a los sospechosos. Además de poder establecer durante las 24 horas de cada día, la presencia de personas ligadas y articuladas con la organización narcocriminal.

Base operativa: Rosario

La pesquisa ejecutada por los gendarmes a los largo de los 15 meses, permitió determinar que la estructura, con base operativa en Rosario, se dedicaba al abastecimiento, distribución y comercialización de estupefacientes en distintas localidades del Alto Valle rionegrino. Además, se constató que los integrantes realizaban maniobras de lavado de activos mediante la adquisición de chacras, vehículos de alta gama y otros bienes a nombre de familiares y allegados.

Allanamientos y aprehensiones

El operativo se concretó ayer, cuando los gendarmes llevaron a cabo trece allanamientos simultáneos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul. En los procedimientos se secuestraron 989 gramos de cocaína, 2 kilos 765 gramos de marihuana, 693 plantas en distintas etapas de crecimiento, 60 semillas, tres armas de aire comprimido, siete armas de fuego, 279 municiones de diversos calibres, 13 vehículos, 3.933.580 pesos, 51.933 dólares, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos a la Jefatura de la Región V y estos hicieron lo propio con el juzgado federal con sede en la ciudad de Viedma en la provincia de Río Negro, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad Fiscal de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), que ordenaron que lso diez aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se le forme causa como presuntos autores de infringir la normativa de la ley nacional de estupefacientes N° 23.737.