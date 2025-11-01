Uno Santa Fe | Policiales | Gendarmería

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Detuvieron a los principales investigados por narcotráfico y lavado de activos. Secuestraron casi un kilo de cocaína, tres cuartos kilos de marihuana, 693 plantas de marihuana, semillas, más de 51.000 dólares en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios e incriminantes.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de noviembre 2025 · 12:32hs
Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Este jueves, después de una investigación que se extendió durante quince meses, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, oficiales de Gendarmería Nacional Argentina -Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca"- desarticuló una organización narcocriminal con ramificaciones entre las provincias de Santa Fe y Río Negro.

Durante la ejecución de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal, fueron aprehendidos diez hombres —entre ellos el principal investigado— y siendo que los implicados son de nacionalidades paraguaya, chilena y argentina. Todos fueron identificados y les formaron causa como presuntos infractores de la ley nacional de estupefacientes, los elementos probatorios incriminantes que fueron secuestrados permanecen con una férrea cadena de custodia de Gendarmería Nacional Argentina.

Investigación

La investigación se basó en el análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea mediante drones, lo que permitió ubicar un invernadero y una plantación activa de marihuana en predios pertenecientes a los sospechosos. Además de poder establecer durante las 24 horas de cada día, la presencia de personas ligadas y articuladas con la organización narcocriminal.

Base operativa: Rosario

La pesquisa ejecutada por los gendarmes a los largo de los 15 meses, permitió determinar que la estructura, con base operativa en Rosario, se dedicaba al abastecimiento, distribución y comercialización de estupefacientes en distintas localidades del Alto Valle rionegrino. Además, se constató que los integrantes realizaban maniobras de lavado de activos mediante la adquisición de chacras, vehículos de alta gama y otros bienes a nombre de familiares y allegados.

Allanamientos y aprehensiones

El operativo se concretó ayer, cuando los gendarmes llevaron a cabo trece allanamientos simultáneos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul. En los procedimientos se secuestraron 989 gramos de cocaína, 2 kilos 765 gramos de marihuana, 693 plantas en distintas etapas de crecimiento, 60 semillas, tres armas de aire comprimido, siete armas de fuego, 279 municiones de diversos calibres, 13 vehículos, 3.933.580 pesos, 51.933 dólares, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos a la Jefatura de la Región V y estos hicieron lo propio con el juzgado federal con sede en la ciudad de Viedma en la provincia de Río Negro, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad Fiscal de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), que ordenaron que lso diez aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se le forme causa como presuntos autores de infringir la normativa de la ley nacional de estupefacientes N° 23.737.

Gendarmería organización Gendarmería Nacional
Noticias relacionadas
asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vias ferroviarias de pasaje santa fe y espora en barrio cabal

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

rescataron a una mujer que estuvo cuatro dias secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Lo último

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Último Momento
Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Villarreal goleó a Rayo Vallecano y es escolta de Real Madrid en LaLiga

Villarreal goleó a Rayo Vallecano y es escolta de Real Madrid en LaLiga

Udinese venció a Atalanta y le sacó el invicto en la Serie A

Udinese venció a Atalanta y le sacó el invicto en la Serie A

Ovación
El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros