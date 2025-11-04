Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

El contrato de Matías Tagliamonte con Unión finaliza el 31 de diciembre y el Tate tiene opción de compra por el 50% de la ficha

4 de noviembre 2025 · 12:27hs
En Racing confían que Unión podría adquirir el 50% de la ficha de Matías Tagliamonte.

En Racing confían que Unión podría adquirir el 50% de la ficha de Matías Tagliamonte.

Mucho se viene hablando en los últimos días respecto a la posibilidad de que Unión adquiera el 50% de la ficha de Matías Tagliamonte quien viene demostrando sus condiciones y es un pilar fundamental en la campaña del Tate.

El vínculo del arquero finaliza el 31 de diciembre y la dirigencia rojiblanca tiene a su favor una opción de compra para adquirir la mitad del pase y que está valuada en 500.000 dólares.

Está claro que se trata de una inversión importante y es por eso que la dirigencia tatengue aún no había tomado una decisión al respecto.

No obstante, en las últimas horas Racing del Alma informó que Unión está analizando seriamente la chance de hacer uso de la opción por Tagliamonte.

Incluso dijeron que se comunicaron con un dirigente de Unión quien afirmó: "Vamos a esperar hasta el fin del torneo, pero es muy probable que lo compremos".

