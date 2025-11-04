Los Pumas tienen plantel para jugar la ventana de noviembre

El entrenador Felipe Contepomi dio a conocer la nómina de 32 jugadores que afrontarán Los Pumas con Gales, Escocia e Inglaterra. Pedro Rubiolo quedó afuera por lesión

Contepomi designó el plantel de Los Pumas para la ventana de noviembre.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, dio a conocer este lunes el plantel del seleccionado argentino de rugby para los compromisos del conjunto albiceleste en la Ventana Internacional de noviembre, partidos a jugarse en Gran Bretaña.

Los Pumas finalizaron la concentración de tres días en Londres y volverán a reencontrarse en Cardiff (Gales), donde prepararán lo que será el primer compromiso de la Ventana internacional de noviembre. Los rivales que enfrentarán serán Gales, Escocia e Inglaterra, con la particularidad de que los tres partidos serán disputados en domingo.

El plantel de Los Pumas para la ventana de noviembre

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al camp de Londres: “Tuvimos un camp muy bueno, la verdad que siempre es bueno poder reencontrarse. Nos sirvió para empezar a preparar el primer partido contra Gales y refrescar y hacer una revisión de lo que fue el Rugby Championship”

A su vez, comentó sobre los tres compromisos en el reino unido: “La ventana de noviembre trae un desafío enorme el cual estamos esperando con muchas ganas porque es la oportunidad de jugar en tres estadios emblemáticos, colmados, contra tres rivales históricos como lo son Gales, Escocia e Inglaterra. Creo que es una oportunidad que tenemos que valorar, aprovechar, y a la vez me parece que trae desafíos porque sabemos que en otoño las condiciones climáticas por estos lados son distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el hemisferio sur y la verdad que eso va a traer un desafío lindo para poder ver como nos adaptamos y cómo utilizamos esas condiciones de la mejor manera. Es una linda oportunidad que estamos mirando hacia adelante para poder tomarla”.

image El primera línea rafaelino Mayco Vivas fue convocado para jugar en Europa con Los Pumas.

En cuanto al plantel, no pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona. Sí fue convocado el otro rafaelino, formado en CRAR, el primera línea Mayco Vivas.

El plantel convocado de Los Pumas

-Forwards: Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo; Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Bautista Pedemonte, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

-Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

Los partidos de Los Pumas de la ventana de noviembre

-Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)

-Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

-Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)