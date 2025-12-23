Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

La Justicia avaló la transición en San Lorenzo y dejó sin efecto el reclamo de Marcelo Moretti

La Justicia rechazó la cautelar de Marcelo Moretti, validó la transición institucional en San Lorenzo y le cerró el regreso inmediato a la presidencia del club.

23 de diciembre 2025 · 17:17hs
La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por Marcelo Moretti y avaló la transición institucional en San Lorenzo, dejando sin chances inmediatas su retorno a la presidencia. El fallo ratificó las decisiones de la Comisión Directiva, en medio de una crisis política que mantiene al club bajo observación judicial.

Un fallo que respalda la transición en San Lorenzo

El Juzgado Civil N°51 desestimó el pedido del ex presidente y dejó firmes las renuncias producidas en la última reunión de Comisión Directiva, validando así el escenario actual que atraviesa San Lorenzo. La resolución representa un respaldo judicial al proceso de transición institucional, clave para garantizar el funcionamiento del club.

De esta manera, la Justicia suspendió cualquier intento inmediato de restitución de Moretti en el cargo, en un contexto marcado por tensiones internas y denuncias cruzadas.

Un nuevo revés judicial para Marcelo Moretti

La decisión judicial significó un nuevo golpe para Marcelo Moretti, quien ya había transitado un camino similar meses atrás. En septiembre, una cautelar favorable le permitió retomar transitoriamente el mando de la institución, pero en esta oportunidad el juzgado no dio lugar a su planteo.

El fallo ratificó las resoluciones adoptadas por el órgano directivo y dejó sin efecto la posibilidad de que Moretti recupere el control del club en el corto plazo.

La apelación, el próximo paso del ex presidente

Según trascendió, Moretti apelará la decisión ante la Cámara Civil, con la intención de revertir el fallo y reabrir la discusión judicial. Mientras tanto, la Comisión Directiva de Transición continuará al frente de San Lorenzo, con el aval de la Justicia.

Tras la asamblea extraordinaria, Moretti volvió a denunciar un “golpe de Estado”, cuestionó la legalidad del proceso y sostuvo que la acefalía quedará sin efecto una vez que se resuelva el pedido de nulidad presentado días atrás. Sin embargo, por ahora, el escenario es claro: la Justicia respaldó la transición en San Lorenzo, marcó un límite a los reclamos del ex presidente y ratificó el rumbo institucional que seguirá el club en el corto plazo.

